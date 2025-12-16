Adiós al pico y placa en Medellín por temporada navideña y fin de año: fechas de suspensión

La Alcaldía de Medellín anunció la suspensión temporal de la medida del pico y placa, un alivio significativo para los residentes del Valle de Aburrá y los turistas que visitan la capital antioqueña durante las festividades de fin de año.

A través de un decreto, la Administración Distrital determinó que el pico y placa en Medellín se suspende desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 16 de enero de 2026. Durante este periodo, la restricción vehicular no se aplicará, lo que permitirá una mayor fluidez y flexibilidad en los desplazamientos para quienes se quedan o llegan a la ciudad.



Esta decisión se fundamenta en un estudio técnico que revela una reducción de hasta el 21% en el flujo vehicular durante la temporada navideña y de fin de año, un período en el que históricamente disminuye la circulación en Medellín. El análisis se basó en datos recolectados en importantes corredores viales como la Autopista Sur, carrera 80, avenida El Poblado, avenida Guayabal, vía Las Palmas, avenida Oriental, avenida Regional, y las carreras 64 C y 65. La información obtenida confirmó que la demanda vehicular en estas fechas permite implementar la suspensión sin generar afectaciones significativas en la movilidad.



El regreso a la normalidad del pico y placa en Medellín en 2026

La medida del Pico y Placa retomará su vigencia habitual a partir del lunes 19 de enero de 2026. Es crucial que los conductores estén atentos, ya que la medida retorna a la normalidad con la misma secuencia numérica vigente del segundo semestre de 2025.

La restricción aplica para vehículos particulares y motocicletas en el horario comprendido entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.. La restricción se prohíbe la circulación para:



Lunes: Vehículos con placas terminadas en 6 y 9 .

Vehículos con placas terminadas en . Martes: Vehículos con placas terminadas en 5 y 7 .

Vehículos con placas terminadas en . Miércoles: Vehículos con placas terminadas en 1 y 8 .

Vehículos con placas terminadas en . Jueves: Vehículos con placas terminadas en 0 y 2 .

Vehículos con placas terminadas en . Viernes: Vehículos con placas terminadas en 3 y 4 .

Vehículos con placas terminadas en . Para las motocicletas, la restricción aplica con el primer número de la placa.

Una vez se retome la medida el 19 de enero de 2026, no habrá periodo pedagógico. Esto significa que, desde el primer día, a quienes incumplan la norma se les aplicarán sanciones económicas. Aunque el boletín de prensa no especifica el valor exacto de la multa, se confirma que la violación de la norma acarrea una sanción económica.

Vías exentas: conexiones clave

Es importante recordar que hay vías específicas que siguen exentas de la medida, independientemente de la fecha:

Vías de conexión regional y nacional: La Avenida Regional, la vía Las Palmas y la vía a Occidente.

Corregimientos.

Conexiones: La avenida 33 y la calle 10.



Pico y placa en el Valle del Aburrá

La avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos que corresponden a la jurisdicción de Bello e Itagüí, NO se exceptúan. Esta exclusión de la exención se debe a decisiones autónomas de sus administraciones municipales.La Alcaldía de Medellín hace un llamado a la ciudadanía y a los visitantes a planificar sus viajes y tener en cuenta las fechas de suspensión y retorno de la medida, especialmente para evitar multas una vez se reactive el Pico y Placa el 19 de enero de 2026.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.