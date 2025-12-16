En vivo
COLOMBIA  / Siete militares activos del Ejército fueron capturados por presunta corrupción; ¿qué se sabe?

Siete militares activos del Ejército fueron capturados por presunta corrupción; ¿qué se sabe?

Los uniformados son señalados de haber cometido delitos relacionados con peculado por apropiación y manejos administrativos indebidos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de dic, 2025
Imagen de referencia.
Colprensa

