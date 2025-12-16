Siete militares activos del Ejército fueron capturados por presunta corrupción; ¿qué se sabe?

El Ejército Nacional, durante la tarde de este martes 16 de diciembre, anunció la captura de siete militares en servicio activo, 4 oficiales y 3 suboficiales, por presuntos actos irregulares. Estos siete uniformados son señalados de haber cometido los delitos de peculado por apropiación y manejos adminsitrativos indebidos en presuntos hechos de corrupción.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los operativos se hicieron en las ciudades de Popayán, Cauca; Ocaña, Norte de Santander; Pasto, Nariño; Tolemaida, Cundinamarca y el Fuerte Militar de Larandia, en Caquetá. La investigación inició hace más de seis meses y se llevó a cabo gracias a las labores de contrainteligencia del Ejército Nacional. El proceso para detener a los supuestos implicados también fue acompañado por la Fiscalía General de la Nación y, por ahora, no se descarta que este pueda continuar con más personas involucradas.

"Este Comando reitera su férreo compromiso con los principios de justicia, transparencia y honestidad, brindando total apoyo a las autoridades judiciales en el marco de las investigaciones penales que se adelantan. Así mismo, la institución ha iniciado los procesos disciplinarios y administrativos correspondientes, con el fin de asegurar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos", dio a conocer el Ejército Nacional al respecto mediante un reciente comunicado.



Noticia en desarrollo...