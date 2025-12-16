Los últimos videos de estudiantes del Liceo Antioqueño horas antes de tragedia: "Todo es increíble"

Diciéndole adiós al colegio, celebrando entre amigos la bienvenida a una nueva vida y bailando mientras disfrutaban del momento, los jóvenes graduados del colegio Liceo Antioqueño de Bello no se esperaban que la tragedia estaba a horas de tocar a sus puertas y que en ese momento varios de ellos vivían su última fiesta. En videos publicados en redes sociales por Seniors Prom, la empresa que contrataron los estudiantes para que los llevara a la excursión, se ve a los adolescentes en su fiesta de prom y recomendando los eventos de la compañía.



Dos de las jóvenes que aparecieron en uno de estos videos promocionando la marca de la empresa fueron Laura Salazar y María Fernanda Londoño, quienes, lamentablemente, perdieron la vida en el accidente de tránsito en la vía que conecta a Segovia con Remedios, en Antioquia.

“Soy Laura y mi nombre es María Fernanda. A todos los de la prom 2026 les recomiendo 100% Seniors Prom. Es super, super recomendada. Las fiestas son increíbles, tienen que venir. Ha sido una experiencia super increíble, la he pasado genial. Las fiestas, la comida, el hotel, todo es increíble”, dijeron las jóvenes víctimas del siniestro vial.

Empresa contratada por estudiantes del Liceo Antioqueño pide a víctimas de accidente "prudencia"

A través de un comunicado, Seniors Prom se refirió a las declaraciones que las personas que vivieron el accidente han dado en medios de comunicación: “En continuidad con los comunicados emitidos previamente, la empresa ha mantenido un acompañamiento permanente y directo a las familias afectadas, priorizando el apoyo humano en este momento de profundo dolor. En ese marco, continúan operativas cuatro (4) líneas telefónicas de apoyo emocional, disponibles las 24 horas del día, atendidas por profesionales en psicología, a través de las cuales se ha brindado orientación y contención a quienes así lo han requerido. En las últimas horas se han conocido declaraciones públicas de personas que vivieron esta tragedia, así como múltiples reacciones en medios de comunicación y redes sociales. Expresamos nuestro respeto por los testimonios de todas las personas afectadas y reconocemos el valor y la fortaleza de familiares y sobrevivientes”.



Agregó la compañía que, “por respeto a las víctimas, a sus familias y al curso de las investigaciones, consideramos responsable y prudente esperar el pronunciamiento de las autoridades sobre las conclusiones de la investigación. Cualquier actualización será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales de la empresa, con base en información confirmada. Nuestra prioridad absoluta continúa siendo el acompañamiento humano a las familias, el cuidado de las personas afectadas y el respeto por la memoria de quienes perdieron la vida en esta dolorosa tragedia”.



Lista de fallecidos en accidente de estudiantes

La Alcaldía de Bello confirmó la lista de las 17 víctimas mortales tras el accidente de tránsito de los estudiantes del Liceo Antioqueño:



Carlos Cardona Daniel Arismendy Fernández José Manuel Orrego Palacio Juan Andrés Hincapié Laura Salazar María Camila Pérez Sánchez María Fernanda Londoño Jiménez Mariana Galvis Arias Mariana Upegui Escobar Mateo Castaño López Mathías Berrío Cardona Paulina Anduquia Builes Sara Escobar Mera Susana Arango Mejía Valeria López Yeraldin Yepes Johnatan Alexander Taborda (Conductor)

Cambios en velorio de estudiantes de Liceo Antioqueño muertos en accidente

Noticias Caracol conoció que, aunque se había hablado de realizar un velorio conjunto para despedir a los jóvenes muertos en el accidente, las familias acordaron que se hará de manera privada porque quieren privacidad y prudencia para poder darles despedida a sus seres queridos.

Cinco de las familias no contaban con el servicio de funeraria para sus víctimas, pero la Alcaldía de Bello les facilitó el acceso.

“En conversación con ellos, definimos que era mejor que ellos recibieran el cuerpo de sus niños y pudieran de forma particular hacer esas exequias como bien lo consideraran. Además, hay familias que quieren desplazarlos a otras ciudades, hay familias que llevan sus hijos a Bogotá, otra niña Barbosa”, indicó Lorena González, alcaldesa de Bello, Antioquia.

Puntualizó que la alcaldesa que “lo que les dijimos desde la administración municipal es que el próximo miércoles, a las 10:00 de la mañana, en nuestra unidad deportiva Tulio Espina vamos a tener una eucaristía en homenaje a los jóvenes. Entonces, allí esperamos a toda la comunidad educativa, la comunidad bellanita, quienes quieran acompañarnos y darles el último adiós”.

