Fue asesinada alias La Diabla, mujer con la que sicarios habrían confundido a víctima en Aguachica

En Medellín, departamento de Antioquia, fue asesinada una mujer quien sería la persona que confundieron los sicarios de Aguachica , Cesar, con la hija de los pastores Marlon Yamith Lora y Yurlay Rincón, Ángela Natalia Lora Rincón, hechos que terminaron con la vida de los cuatro integrantes de la familia, pues para el 31 de diciembre de 2024 se confirmó la muerte de Santiago Lora Rincón, quien duró varios días batallando por su vida.

En las últimas horas ocurrió un homicidio en el barrio Naranjal de la ciudad de Medellín, se trataría de Zaida Andrea Sánchez , la mujer que habrían asesinado.

Según las investigaciones de las autoridades, la mujer iba bajando de una camioneta de alta gama cuando dos hombres en motocicleta le proporcionaron varios impactos de bala.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, afirma que la mujer tenía antecedentes por homicidio y hurto: “La víctima, quien se encontraba hospedada en la ciudad desde el 14 de enero, estaba vinculada a investigaciones por diferentes delitos (como el homicidio y el hurto). En coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación vamos a continuar con las diligencias correspondientes para lograr la captura de los responsables de este hecho”.

Villa añadió que “por el momento, la principal hipótesis es que este homicidio, mediante accionar criminal, sería un ajuste de cuentas”.

La mujer estaba en Medellín acompañada de un menor de 9 años. quien sería su hijo, también era la pareja sentimental de alias ‘El Calvo’ (identificado como Alexander González Pérez), quien fue asesinado el pasado 27 de diciembre. Su cuerpo fue hallado cerca del río Magdalena, en el municipio de El Banco.

¿Qué había dicho alias 'La Diabla' sobre su relación con el asesinato de la familia cristiana en Aguachica?

A inicios del mes de enero de 2025, el periódico El Tiempo estableció que el nombre de la mujer que habría sido confundida con Ángela Natalia Lora Rincón es Zaida Andrea Sánchez Polanco, quien es conocida como prestamista en Aguachica. Además, se desempeñaba como estudiante de Derecho y cursaba el quinto semestre.

Comentó que luego de que salió a la luz la hipótesis de que los sicarios de la familia Lora Rincón se confundieron, ella fue víctima de desinformación: “Estoy atravesando un momento muy difícil, temo por mi vida y la de mi familia. Me están tratando de involucrar en algo en que no tengo nada que ver”, dijo en su momento. Además, añadió que “me quieren utilizar como cortina de humo y quieren involucrar a inocentes para tapar la verdad. La verdad que todo el mundo quisiera saber. Hago responsable a las autoridades de todo lo que me pueda pasar a mí y a los míos”.

Zaida enfatizó en que “no me parezco a la hija del pastor. Miren fotos, yo soy pelimona y ella no. No puede existir una confusión de cuatro personas".

