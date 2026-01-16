Fuerte temblor de magnitud 5,0 sacudió a Santander en la madrugada de este 16 de enero.

Un temblor de magnitud 5,0 se registró en la madrugada de este viernes 16 de enero en el departamento de Santander, con epicentro en jurisdicción del municipio de Los Santos, una zona reconocida por su constante actividad sísmica. El evento ocurrió exactamente a las 2:05 de la mañana, cuando muchas personas dormían, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Según el boletín oficial, el temblor se originó a una profundidad de 149 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo intermedio. Este tipo de eventos, aunque pueden ser sentidos en amplias zonas del territorio, suelen generar menos daños estructurales que los superficiales, debido a que la energía sísmica se disipa antes de llegar con mayor intensidad a la superficie.



De acuerdo con el SGC, el punto se ubicó a unos seis kilómetros del casco urbano de Los Santos, a ocho kilómetros de Jordán y aproximadamente a quince kilómetros de Zapatoca.



¿Por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander?

¿Por qué este epicentro? ¿Qué hace que este territorio tiemble con tanta frecuencia? El Servicio Geológico aporta explicaciones fundamentadas: esta es una región con alta actividad sísmica constante. En Los Santos se hallan lo que denominan uno de los nidos sísmicos más activos del mundo.

Publicidad

"La región de de la Mesa de los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí encontramos lo que denominamos un nido sísmico que libera energía sísmica todos los días. Por eso sentimos temblores con frecuencia en esta región. Este sismo del día de hoy de 150 km de profundidad tiene como particularidad que por lo general no presentan daños en superficie, pero sí son ampliamente sentidos a lo largo de todo el territorio colombiano", explicó Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano.

¿Qué es un "nido sísmico" y por qué lo hay en Los Santos?

Un nido sísmico es una zona donde se concentra actividad sísmica permanente. En estos lugares, pequeñas tensiones en la corteza terrestre se liberan continuamente mediante pequeños temblores. El nido de Bucaramanga, región que incluye a Los Santos, representa cerca del 60 % de la sismicidad total registrada en Colombia.

Publicidad

Comparativamente, solo dos zonas son similares a nivel global: Hindu Kush (Afganistán/Pakistán) y Vrancea (Rumania). Se trata, por tanto, de una zona de actividad intermedia (profundidad alrededor de 150 km), pero constante, con decenas de sismos diarios, aunque usualmente de baja o moderada magnitud. El SGC explica que esta actividad se debe a "fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre", que interactúan de manera compleja en esa región, liberando energía casi a diario.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co