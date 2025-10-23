En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
DANIEL GARCÍA-PEÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Esmeraldas colombianas entre las joyas robadas del Museo del Louvre de París: provienen de Boyacá

Esmeraldas colombianas entre las joyas robadas del Museo del Louvre de París: provienen de Boyacá

Fedesmeraldas lamentó el robo de esmeraldas colombianas entre las piezas que fueron sustraídas del Museo del Louvre en París, Francia. Las autoridades de ese país continúan investigando la incalculable pérdida.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Esmeraldas colombianas entre las joyas robadas del Museo del Louvre de París: provienen de Boyacá

Publicidad

Publicidad

Publicidad