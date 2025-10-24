En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hombre golpea con una varilla a tendera en Zipaquirá, todo por el precio de unos cigarrillos

Hombre golpea con una varilla a tendera en Zipaquirá, todo por el precio de unos cigarrillos

La víctima comenzó a ser golpeada a puños por parte del agresor y luego tomó una varilla para defenderse. El sujeto se la quitó y con el mismo objetó le propinó varios golpes. El hecho quedó grabado.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Hombre golpea con una varilla a tendera en Zipaquirá, todo por el precio de unos cigarrillos

Publicidad

Publicidad

Publicidad