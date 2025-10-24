Hombre golpea con una varilla a tendera en Zipaquirá, todo por el precio de unos cigarrillos

Todo por unos cigarrillos. Una mujer de 66 años, quien trabaja como tendera en una tienda de Zipaquirá, fue brutalmente agredida con una varilla por parte de uno de sus clientes que le reprochó por el valor de medio paquete de cigarrillos. En video quedó el momento en que ambos se lanzaron insultos, el hombre le comenzó a dar puños, la mujer tomó una pequeña varilla para defenderse y el agresor se la quitó y con la misma varilla le pegó a la víctima en varias oportunidades.

Javier Eduardo Peña, hijo de la víctima, señaló en Noticias Caracol que “el medio paquete, mi madre aquí lo cobra 7.000 pesos. El señor dijo que eso era usura, que era una ladrona, que el medio valía 4.000 pesos y no pues que no lo pagaba. Entonces, ella simplemente dijo que no era inconveniente, que lo recogía y el señor empezó a tratarla inmediatamente mal”.

A puños y con una varilla la golpeó. “Es una persona de 66 años. Él empezó a agredirla con puños. Ella, al verse sola, porque lamentablemente estaba sola en el momento, tomó un trozo de varilla, quiso reaccionar para alejar al señor, pero lamentablemente este señor le quitó la varilla y le propuso varias varios golpes”, indicó Javier Eduardo.



Una alarma le salvó la vida a tendera en Zipaquirá

Fue la alarma accionada por la mujer que lleva varios años atendiendo en el mismo local que la salvó de seguir siendo golpeada por este sujeto.



Según su hijo, la mujer “tiene toda la espalda unos moretones terribles, en los brazos, la cabeza, el rostro".

Quince días de incapacidad le dieron a la víctima y ahora su familia espera que ese responsable sea capturado y responda por las lesiones provocadas por un ataque de ira y todo por el precio de unos cigarrillos.



La familia anunció que impondrá el denuncio correspondiente para que la Fiscalía General de la Nación asuma la investigación y capture al agresor.

