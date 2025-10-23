En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
DANIEL GARCÍA-PEÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Consejo de Estado suspende provisionalmente decreto con el que Gobierno reformaba sistema de salud

Consejo de Estado suspende provisionalmente decreto con el que Gobierno reformaba sistema de salud

El alto tribunal anuló el decreto 0858 del Ministerio de Salud, el cual migró el modelo de salud a uno preventivo y modificando las labores de las EPS. El presidente Petro reaccionó. ¿Qué viene ahora?

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Consejo de Estado suspende decreto del Gobierno que modificaba funciones de las EPS

Publicidad

Publicidad

Publicidad