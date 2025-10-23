Consejo de Estado suspende provisionalmente decreto con el que Gobierno reformaba sistema de salud

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto con el que el Gobierno nacional reformó la función de las EPS. El alto tribunal anuló el decreto 0858 del Ministerio de Salud, el cual migró de un modelo de salud a uno preventivo modificando las labores de las EPS. Ese decreto buscaba implementar el denominado Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, pero el Consejo de Estado consideró que ese acto administrativo excedió la potestad reglamentaria del Ejecutivo y vulneró el principio de reserva de ley establecido en la Constitución.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El auto judicial responde a una acción de nulidad interpuesta por el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero, quien argumentó que el decreto, al reformar de manera integral la estructura del sistema de salud, invadió competencias que corresponden exclusivamente al Congreso de la República. "Es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el “plan b” o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado", escribió el congresista tras conocerse la decisión del alto tribunal.

En efecto, el Consejo de Estado señala que mediante decreto no se pueden modificar las funciones de las empresas prestadoras de salud y que esa labor debe hacerse únicamente a través del Congreso de la República. Dice, de hecho, que se percató que en el Congreso, en la actualidad, hay en trámite una reforma a la salud que tiene similares componentes que este decreto, lo que evidenciaría que es el Legislativo al que le compete esta labor.



Por lo pronto, el alto tribunal explicó que entrará en una etapa de pruebas y análisis mientras el decreto permanece suspendido y que tomará una determinación de fondo en las próximas semanas. En la práctica, esto implica que el modelo de salud territorial previsto por el Ejecutivo no podrá implementarse hasta tanto haya un pronunciamiento de fondo del Consejo de Estado.

Publicidad

Ana María Vesga, presidente ejecutiva de ACEMI, dijo que "esa decisión es de mayor importancia para garantizar la continuidad en la atención de miles de pacientes. Ese decreto no era más que la intención del Gobierno de tramitar por decreto la Reforma a la Salud que aún no completa su trámite en el Congreso de la República".

Petro reaccionó a la decisión del Consejo de Estado

El presidente de la República, Gustavo Petro, también reaccionó este jueves a la decisión del Consejo de Estado. "Lo digo con todas las letras: suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana. La ley ordena un sistema preventivo para Colombia", escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X.



A finales de julio algunas voces señalaban que el decreto planteaba el modelo que establece la reforma del sector que propuso el propio Ejecutivo y que se tramita actualmente en el Congreso. Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró en ese momento que son medidas complementarias a la reforma. "El decreto no toca la naturaleza de lo que se está discutiendo en el Congreso", afirmó.

El decreto 0858 del 30 de julio de 2025 buscaba, según el Ministerio de Salud, "fortalecer la atención primaria en salud de todo el país". "Este decreto hace parte de las medidas que el Gobierno Nacional ha venido adelantando para mejorar la prestación de los servicios de salud en el corto y mediano plazo, sin que ello implique sustituir el debate democrático (en el Congreso)", agregó esa entidad.

Publicidad

Según el decreto, el sistema de salud no estaría enfocado en tratar la enfermedad sino en prevenirla y para eso se iba a crear lo que se conocería como las redes integrales e integradas territoriales de salud, conocidas como RIITS. Se trataba de una red conformada por hospitales y centros de atención públicos, privados y mixtos para garantizar una atención integral al paciente. Contaría con dos niveles en atención importantes: el nivel primario para la atención directa con el ciudadano, es decir el centro de atención al cual un ciudadano tendría que ir en primera instancia para ser atendido.

Y se conocerían como CAPS (Centros de atención primaria en salud), que sería los hospitales y clínicas que queden cerca al lugar de residencia de cada persona, y allí se atenderá de manera inmediata cualquier emergencia, cita médica o atención que requiera el paciente. Un punto clave es que serán los CAPS el lugar de afiliación del paciente, y no las EPS.

La otra parte de esa red integrada para la atención primaria serían los equipos de salud territorial, que pueden entenderse como el motor del modelo en los territorios. Sería un equipo interdisciplinario conformado por un médico, enfermeros y promotores en salud en los municipios para brindar una atención oportuna a quien no pueda acudir a un CAPS y con una misión importante: la prevención de la enfermedad.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL