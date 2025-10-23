Video de captura de hombre que disparó contra soldados durante operativo en Mazurén, norte de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá informó sobre un tiroteo ocurrido durante un operativo del Ejército Nacional en el barrio Mazurén, al norte de Bogotá. En el cruce de fuego tres integrantes del Gaula Militar de Cundinamarca resultaron heridos. El hecho ocurrió sobre las dos de la tarde de este jueves 23 de octubre. El operativo tenía como objetivo la captura del cabecilla de una banda criminal.

"Durante el procedimiento, el sujeto, quien se encontraba acompañado por tres mujeres, abrió fuego contra nuestros soldados, quienes resultaron lesionados al abstenerse de hacer uso de sus armas de dotación, para evitar daños colaterales a las acompañantes del señalado", se lee en el comunicado del Ejército Nacional, que detalló que el hombre en cuestión es requerido por los delitos de homicidio y extorsión. El sujeto finalmente fue capturado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

"Este Comando expresa su solidaridad con las familias de nuestros uniformados, deseando su pronta recuperación, y reitera su compromiso de continuar aportando a la seguridad y tranquilidad de los más de siete millones de habitantes de la capital del país", se lee en un comunicado del Comando de la Décima Tercera Brigada, unidad orgánica de la Quinta División del Ejército Nacional. Tras el tiroteo, los uniformados fueron trasladados a centros asistenciales de Bogotá, donde reciben atención médica por parte del personal de salud.

#Atención | A esta hora, las autoridades se llevan al sujeto señalado de disparar contra tres integrantes del Gaula Militar Cundinamarca en el sector de Mazurén, norte de Bogotá.



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/MFzTpuv4ng — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 23, 2025

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL