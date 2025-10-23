En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Video de captura de hombre que disparó contra soldados durante operativo en Mazurén, norte de Bogotá

Video de captura de hombre que disparó contra soldados durante operativo en Mazurén, norte de Bogotá

En la tarde de este jueves se reportó un tiroteo en el barrio Mazurén. Las autoridades dieron a conocer que el intercambio de disparos se dio en un operativo del Ejército Nacional.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 23 de oct, 2025
Video de captura de hombre que disparó contra soldados durante operativo en Mazurén, norte de Bogotá
Momento en el que sale el hombre capturado durante el operativo.
Ejército

