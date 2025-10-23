En vivo
Lluvias intensas y ráfagas de viento, efectos de tormenta tropical Melissa en el Caribe colombiano

Lluvias intensas y ráfagas de viento, efectos de tormenta tropical Melissa en el Caribe colombiano

En la noche de este jueves se espera que la tormenta tropical Melissa continúe influyendo en el clima del Caribe colombiano. El sistema se dirige al norte con altas probabilidades de convertirse en huracán.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 23 de oct, 2025
La tormenta tropical Melissa continúa afectando al Caribe colombiano.
