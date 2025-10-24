Revelan video del momento exacto de tiroteo en Mazurén, en Bogotá: tres militares resultaron heridos

La tranquilidad de los habitantes del sector de Mazurén, en el norte de Bogotá, fue interrumpida por un cruce de disparos entre varios militares y un delincuente, quien fue capturado. Algunos testigos comentaron que, sobre el mediodía de este jueves 23 de octubre, en la carrera 55 con calle 150, escucharon hasta 15 tiros. En medio de la emergencia, tres uniformados del Gaula Militar Cundinamarca resultaron heridos.

Un video de cámaras de seguridad conocido por Noticias Caracol muestra cuando los militares interceptan la camioneta del delincuente, a quien iban a capturar antes de entrar a un conjunto residencial. El vehículo fue rodeado por automotores en los que iba personal del CTI de la Fiscalía, la Sijín del Tolima y el Gaula Militar. Uno de los uniformados corrió sobre el costado izquierdo de la camioneta, pero fue herido con un disparo.

El hombre que iba a ser capturado, quien portaba una chaqueta color rojo, salió de la camioneta con un arma y abrió fuego en repetidas ocasiones contra los demás uniformados que se encontraban tratando de detenerlo. Luego, trató de huir y corrió hacia el interior del conjunto residencial.



"Durante el procedimiento, el sujeto, quien se encontraba acompañado por tres mujeres, abrió fuego contra nuestros soldados, quienes resultaron lesionados al abstenerse de hacer uso de sus armas de dotación, para evitar daños colaterales a las acompañantes del señalado", indicó el Comando de la Décima Tercera Brigada, unidad orgánica de la Quinta División del Ejército Nacional, en un comunicado.

Minutos después, el sujeto fue detenido y entregado a las autoridades competentes para legalizar su captura. Por otro lado, los miembros del Ejército afectados fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para atender sus heridas. Por el momento se desconoce la gravedad de su estado de salud.



¿Qué se sabe del sujeto que disparó a militares en Mazurén?

El Ejército afirmó que el sujeto era requerido por los delitos de homicidio y extorsión. Noticias Caracol conoció que es el presunto responsable de un asesinato a una pareja en el municipio de Villahermosa, en el departamento del Tolima, en 2022. Algunos clips muestran cómo el hombre, esposado y acompañado de personal de la Policía y de las Fuerzas Militares, entra a un vehículo tras su captura.

Por otro lado, de acuerdo con Semana, fuentes de inteligencia militar habrían mencionado de manera extraoficial que el hombre capturado tendría antecedentes judiciales y que sería un esmeraldero. El medio citado señaló que era el presunto cabecilla de una organización criminal que se dedicaba a las extorsiones en el occidente de Bogotá y en municipios cercanos de Cundinamarca.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de Juan Andrés Beltrán, de Noticias Caracol