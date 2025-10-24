En vivo
Revelan video del momento exacto de tiroteo en Mazurén, en Bogotá: tres militares resultaron heridos

Revelan video del momento exacto de tiroteo en Mazurén, en Bogotá: tres militares resultaron heridos

Un video conocido por Noticias Caracol muestra cuando los militares interceptan la camioneta del delincuente, a quien iban a capturar antes de entrar a un conjunto residencial en Mazurén.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 24 de oct, 2025
Detalles del tiroteo en Mazurén.

