Así están las vías de Bogotá tras las fuertes lluvias: siga EN VIVO el reporte de este 24 de octubre

La noche del jueves 23 de octubre de 2025 estuvo marcada por una intensa jornada de lluvias que afectó gravemente la movilidad en Bogotá y en varios municipios del departamento de Cundinamarca. Las precipitaciones, que comenzaron en horas de la tarde y se intensificaron durante la noche, provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra, afectaciones en el transporte aéreo y terrestre, así como emergencias en zonas urbanas y rurales.

Noticias Caracol le cuenta los principales acontecimientos derivados de esta situación climática, con especial énfasis en los reportes en vivo emitidos por los organismos de emergencia, medios de comunicación y autoridades locales, en el marco de una cobertura que continúa en desarrollo.



Avenida 68: una vía convertida en piscina

Uno de los puntos más críticos en Bogotá es la avenida 68, donde las lluvias provocaron una inundación de tal magnitud que la vía se asemeja a una piscina. La periodista de Noticias Caracol Tatiana Gordillo reportó desde el lugar que varios vehículos quedaron atrapados en huecos invisibles debido al nivel del agua. Una motociclista fue auxiliada por transeúntes luego de quedar atrapada en uno de estos huecos, evidenciando el riesgo que representa la falta de visibilidad en las vías inundadas.

La movilidad en esta arteria vial se vio seriamente afectada, con congestiones importantes en sentido norte-sur. Las autoridades recomendaron evitar el uso de la avenida 68 y optar por vías alternas como la avenida Boyacá y la carrera 30. La situación se tornó especialmente preocupante para los peatones, quienes enfrentaron dificultades para cruzar la vía debido al nivel del agua y la falta de infraestructura adecuada para el drenaje.



Estado general de las vías en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad y el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) han mantenido un monitoreo constante de las condiciones viales en la capital. Las lluvias del 23 de octubre provocaron encharcamientos en sectores como la autopista Norte, la avenida Boyacá, la calle 127 y la carrera 30. Estos puntos registraron alta congestión vehicular y afectaciones en la operación de TransMilenio, especialmente en las troncales de la calle 26 y la NQS.



El sistema TransMilenio reportó demoras en la frecuencia de los buses, debido a la necesidad de regular el servicio en medio de las condiciones climáticas. Algunas estaciones, como Corferias, Ciudad Universitaria y Quinta Paredes, permanecieron cerradas temporalmente por daños en su infraestructura. Los usuarios fueron redirigidos a estaciones aledañas, mientras se realizaban las reparaciones necesarias.



Reporte de afectación a la operación de TransMilenio

En horas de la mañana del 24 de octubre, se presentó una nueva afectación significativa en el sistema de transporte masivo. Aunque no tiene nada que ver con las lluvias, sino con un procedimiento de la Unidad de Tránsito y Criminalística en la avenida Caracas con calle 44 sur, varias estaciones del sistema dejaron de prestar servicio temporalmente. Las estaciones afectadas son:



Olaya

Calle 40 Sur

Santa Lucía

Consuelo

Socorro

Molinos

Danubio

Parque Tunal

Biblioteca Tunal

Portal Tunal

Portal Usme

Adicionalmente, se canceló el servicio de alimentación en las rutas Usme - Tunal - Molinos - Calle 40 Sur. Esta situación generó complicaciones para los usuarios que se movilizan desde el sur de la ciudad hacia el centro y norte, incrementando la congestión en las estaciones habilitadas y en las rutas alternas.

