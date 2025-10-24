En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Así están las vías de Bogotá tras las fuertes lluvias: siga EN VIVO el reporte de este 24 de octubre

Así están las vías de Bogotá tras las fuertes lluvias: siga EN VIVO el reporte de este 24 de octubre

Uno de los puntos más críticos en Bogotá es la avenida 68, donde las lluvias provocaron una inundación de tal magnitud que la vía se asemeja a una piscina. Si puede, evite tomar esta vía.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Así están las vías de Bogotá tras las fuertes lluvias: siga EN VIVO el reporte de este 24 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad