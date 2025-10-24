En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Impactante accidente en avenida Boyacá de Bogotá con camioneta de alta gama deja una persona muerta

Impactante accidente en avenida Boyacá de Bogotá con camioneta de alta gama deja una persona muerta

La vía estuvo cerrada durante gran parte de la madrugada de este viernes 24 de octubre. Esto es lo que se sabe del incidente y de la persona fallecida.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 24 de oct, 2025
Accidente.jpg
Las autoridades continúan investigando las circunstancias de los hechos. -
Foto: Ojo de la Noche de Noticias Caracol

