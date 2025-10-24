Impactante accidente en avenida Boyacá de Bogotá con camioneta de alta gama deja una persona muerta

Un trágico accidente se reportó en la noche de este jueves 23 de octubre en la avenida Boyacá, un importante corredor vial de Bogotá a través del cual se movilizan miles de vehículos cada día. El incidente se presentó luego del impactante choque entre una grúa y una camioneta de alta gama. Los hechos ocurrieron hacia las 11 de la noche en la calle 99 con avenida Boyacá. por la misma razón, este tramo se mantuvo cerrado hasta altas horas de la madrugada de hoy, viernes 24 de octubre.

Según los reportes preliminares y testimonios a los que tuvo acceso el periodista Edward Porras, Ojo de la Noche de Noticias Caracol, el vehículo venía movilizándose en el sentido norte a sur sobre la avenida Boyacá. Pocos metros más adelante se ubicaba una grúa que, al parecer, se encontraba varada y parqueada sobre la vía, vehículo del que no se percató el conductor de la camioneta de alta gama implicada. En cuestión de segundos aconteció la tragedia: el automóvil chocó con la grúa, y por el impacto resultó montado sobre uno de los separadores viales.

La escena que quedó fue desoladora: el vehículo terminó totalmente destruido en su parte frontal y el conductor de tal camioneta, por su parte, perdió la vida a los pocos minutos del impacto. Habitantes de zonas aledañas al punto del impacto y otros conductores que se percataron del incidente llamaron a las autoridades, quienes acudieron al poco tiempo para hacer el procedimiento respectivo. Al lugar llegaron unidades de criminalística y Tránsito, quienes cerraron la vía hasta la una de la mañana mientras se investigaban los hechos.



Las autoridades de movilidad en Bogotá reportaron el incidente a través de sus redes sociales y notificaron cuáles eran las respectivas vías alternas para aquellos conductores que transitaban por este corredor vial, con el fin de garantizar una óptima movilidad mientras se volvía a habilitar la vía.

"A esta hora se presenta siniestro vial con fatalidad entre grúa y camioneta en la localidad de Suba, Avenida Boyacá con Avenida Pepe Sierra, en sentido Norte - Sur. Como ruta alternas se encuentran la calle 127 y la avenida Suba. Por el momento se gestiona unidad de tránsito y grupo de criminalística", explicaron las autoridades a través de X.



Cuál era la camioneta de alta gama afectada en accidente de tránsito de la avenida Boyacá de Bogotá

La camioneta afectada tras el accidente es un vehículo de color negro marca Jeep, de placas UDN294. El automotor quedó totalmente destruido luego del impacto y su conductor perdió la vida casi al instante. Las autoridades hicieron el llamado para conducir con precaución por la ciudad y a velocidades permitidas, pues estos son pasos a seguir clave para salvaguardar la vida en este tipo de eventualidades.



