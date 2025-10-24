En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Habrá ley seca este domingo 26 de octubre por consulta de Pacto Histórico? ciudades que confirmaron

¿Habrá ley seca este domingo 26 de octubre por consulta de Pacto Histórico? ciudades que confirmaron

¿Podrá comprar y consumir licor durante este fin de semana? Esto han dicho las principales ciudades de Colombia por la próxima consulta que se realizará el domingo 26 de octubre.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Ley Seca en Colombia.jpg
Esto es lo que debe tener en cuenta para las próximas consultas del 26 de octubre. -
Foto: Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad