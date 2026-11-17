Los insultos racistas contra una auxiliar de la Policía Metropolitana de Cali, registrados en video durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, abrieron una discusión sobre las consecuencias judiciales que podría enfrentar el hombre señalado de protagonizar la agresión verbal. La uniformada fue identificada como Jazlí Tatiana Carabalí, de 19 años y lleva nueve meses vinculada a la institución. Los hechos ocurrieron en el barrio Obrero, en el centro de Cali, cuando la joven adelantaba labores de vigilancia junto con otra uniformada.

La grabación, que posteriormente circuló en redes sociales, muestra el momento en el que un hombre la confronta y le dirige expresiones relacionadas con su color de piel. En la situación también interviene una mujer que discute con la auxiliar y realiza movimientos de confrontación hacia ella. Uno de los aspectos que ha llamado la atención sobre el caso es que la joven no respondió con agresiones físicas ni cayó en las provocaciones de las personas que la increparon. Sin embargo, más allá del rechazo que provocó el episodio, el caso tiene implicaciones jurídicas. Raimundo Tello, abogado penalista y docente de la Universidad Santiago de Cali, explicó en Noticias Caracol que los hechos podrían configurar dos conductas delictivas: violencia contra servidor público y actos de discriminación racial.

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¿Qué delitos podría enfrentar el hombre señalado por los insultos racistas en Cali?

Para Raimundo Tello, el análisis jurídico no debe limitarse a las expresiones racistas que recibió la auxiliar, pues también debe tenerse en cuenta que la agresión ocurrió mientras ella ejercía sus funciones como integrante de la Policía Nacional. El abogado explicó que el artículo 429 del Código Penal contempla el delito de violencia contra servidor público. En este caso, precisó que la condición de integrante de la fuerza pública de la víctima tiene relevancia para establecer las consecuencias penales. "Una conducta que en este caso, por haberse ejecutado en contra de un miembro de la fuerza pública, tiene una pena mínima de seis años y una pena máxima de catorce años", explicó Tello durante la entrevista.



A esta posible conducta se sumaría el delito de actos de discriminación, contemplado en la legislación colombiana y relacionado con las expresiones dirigidas contra una persona por motivos de raza. El docente recordó que la Ley 1482 de 2011 incorporó disposiciones para sancionar los actos de discriminación y que estas conductas pueden analizarse de manera independiente de la violencia contra servidores públicos. Sobre la posibilidad de que ambos delitos sean considerados dentro de un mismo proceso, Tello explicó que el Código Penal contempla el concurso de conductas punibles, figura que permite establecer las sanciones cuando una persona incurre en más de un comportamiento delictivo. "El artículo 31 del Código Penal trae una figura que se llama el concurso de comportamiento delictivos", señaló.



Otro de los puntos que destacó el abogado penalista tiene que ver con la circulación de la grabación en redes sociales. Para Tello, este elemento no es menor, pues la legislación contempla circunstancias de agravación para los actos de discriminación cuando se cometen mediante medios de comunicación o plataformas de difusión masiva. "Cuando el artículo 134C habla de las circunstancias de agravación para este comportamiento de discriminación, el numeral segundo dice: la conducta se ejecuta a través de la utilización de medios de comunicación de difusión masiva, y en eso se han convertido las redes sociales", explicó.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias legales para el sujeto que insultó con palabras racistas a la auxiliar de Policía Tatiana Carabalí? Esto dijo el abogado penalista Raimundo Tello al respecto.



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Abogado explicó cuántos años de prisión podría recibir el presunto agresor

Tello también hizo una estimación sobre la posible sanción que podría enfrentar el señalado si se demuestra su responsabilidad y el proceso avanza sin una terminación anticipada. El penalista calculó que, bajo el escenario que planteó, la pena podría ubicarse alrededor de los siete años de prisión. No obstante, aclaró que se trata de una proyección jurídica y que la sanción definitiva dependerá de las decisiones de la Fiscalía y de los jueces, así como de las circunstancias que se acrediten durante el proceso. El abogado también explicó que existe la posibilidad de que el investigado se allane a los cargos durante la primera audiencia, una decisión que podría darle acceso a una reducción de la pena.

"Si se allana, tendría derecho a una rebaja del cincuenta por ciento, por lo que la pena le podría quedar en 37 meses de prisión (...) Si nos vamos a la normalidad, la sanción tendría que ser de aproximadamente 74 meses, es decir, siete años de prisión", señaló. Esta posibilidad dependería de que el procesado acepte los cargos y se cumplan las condiciones legales para aplicar la reducción. Por lo tanto, no se trata de una sanción establecida ni de una decisión que pueda darse por anticipada. Y es que tras conocerse el video, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó los insultos contra la auxiliar y confirmó que las autoridades locales habían avanzado en la identificación del presunto responsable.

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El mandatario señaló que existen indicios de que el hombre estaría vinculado como colaborador de una entidad descentralizada de la Administración municipal. Por esta razón, anunció que había ordenado suspenderlo e iniciar una investigación disciplinaria. "Ya he ordenado suspender a esta persona, iniciar una investigación disciplinaria, y hoy mismo iniciará también una demanda penal contra este individuo", manifestó Eder. El alcalde agregó que la Administración trabajaría de manera articulada con la Policía para establecer las responsabilidades correspondientes.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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