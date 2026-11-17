Yolima Johana Murgas Guzmán fue capturada por las autoridades colombianas el 24 de septiembre de 2026 en Santa Marta por su vínculo sentimental y criminal con Freddy Castillo, alias Pinocho, máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Aunque en su contra pesa una investigación por el delito de lavado de activos, recientemente un juez dejó a la mujer en libertad.



¿Por qué dejaron en libertad a la esposa de alias Pinocho?

La decisión la dio a conocer el juez Quinto Penal del Circuito de Santa Marta, quien anuló la decisión que imponía la medida de aseguramiento intramural a Yolima Murgas. Esta determinación se dio luego de una apelación a la captura presentada por la defensa de la mujer en medio de las audiencias concentradas.

Tras analizar la apelación, un juez en segunda instancia determinó que el juez de garantía se habría extralimitado en su decisión al imponen la medida de aseguramiento. Hasta este momento Murgas permanecía privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, mientras avanzaba su proceso judicial por el presunto delito de lavado de activos.

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Lo que argumentó la defensa de Murgas en su solicitud de nulidad es que, a su consideración, el juzgado se excedió en sus facultades cuando ordenó la medida de aseguramiento de la mujer por pedido de la Fiscalía General de la Nación. El abogado Cristian Morelli manifestó en una de las audiencias que se traslado a El Buen Pastor fue irregular, pues el ente investigador había solicitado que la mujer cumpliera con una medida de detención domiciliaria mientras se llevaba a cabo su proceso judicial.



El abogado señaló que el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Santa Marta no tuvo en cuenta el preacuerdo que logró la procesada con el ente acusador para responder por su presunta actividad ilegal desde su domicilio y decidió imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario. Luego de su argumentación, el juez Quinto Penal del Circuito de Santa Marta dejó sin efecto la medida que envió a Murgas a la cárcel.



Cabe resaltar que la decisión de dejar en libertad a Yolima Murgas no frena el proceso judicial que pesa sobre ella por el presunto lavado de activos. Fuentes de la Fiscalía aseguraron a Noticias Caracol que pedirán una nueva medida de aseguramiento contra la mujer en las próximas horas.



¿Quién es Yolima Murgas y por qué es investigada?

La captura de Yolima Johana Murgas se llevó a cabo en medio de una diligencia de allanamiento que se realizó en una vivienda del barrio Libertador, en Santa Marta. Para las autoridades, la mujer que es contadora pública desempeñó actividades ilegales al manejar el dinero de su compañero sentimental alias Pinocho, el cual era producto de su actuar delictivo.

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Las autoridades señalaban a Yolima Murgas de usar los recursos de su esposo para comprar propiedades en Barranquilla, constituir compañías y adquirir otros inmuebles, lavando activos por más de 2.911 millones de pesos. Para el ente acusador, la mujer, que enfrentaba el proceso en libertad y fue capturada este 24 de septiembre, no contaba con la capacidad económica para la compra lícita de dichos bienes.

Además de la captura de Murgas, las autoridades adelantaron una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble del barrio Pescadito de Santa Marta (Magdalena). En el proceso, la Fiscalía relata que se encontraron 29’060.000 pesos en efectivo y un lingote de oro de 58,1 gramos, avaluado en casi 16 millones de pesos colombianos. En el mismo procedimiento, las autoridades encontraron una máquina contadora de billetes; dos libretas con anotaciones sobre ingresos, gastos y movimientos financieros; tarjetas bancarias nacionales e internacionales, y documentación relacionada con residencia e identidad española a nombre de la procesada.

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