En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VILLA DE LEYVA
PRESLEY GERBER
ALIAS CHOLO
MAGNICIDIO HAITÍ
CHAPARRAL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Gobierno nacional anuncia un "plan de choque en salud" para atender demoras en citas y medicamentos

Gobierno nacional anuncia un "plan de choque en salud" para atender demoras en citas y medicamentos

La primera fase priorizará a personas con patologías que implican "riesgo vital o pérdida irreversible de la respuesta terapéutica", COMO cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes y VIH.

Por: EFE
Actualizado: 22 de sept, 2026
Comparta en:
Paciente hospital
Imagen de referencia
Getty Images

El Gobierno nacional anunció este lunes un 'plan de choque en salud' para atender a más de un millón de pacientes que tienen pendientes medicamentos o procedimientos, con prioridad para quienes enfrentan enfermedades de alto riesgo. "He dado instrucciones para poner en marcha inmediatamente la primera fase del plan de choque en salud para identificar a los pacientes que tienen medicamentos y procedimientos pendientes para destrabar su atención", indicó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, al finalizar un consejo de ministros en Bogotá. La iniciativa, presentada por el Ministerio de Salud y Protección Social como un mecanismo extraordinario y temporal, permitirá hacer seguimiento a cada caso desde la identificación del pendiente hasta la resolución del mismo.

De la Espriella informó que entre enero y julio de este año se registraron 1.220.142 reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, equivalentes a un promedio de 5.755 diarios. El 92% correspondió a barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud. La primera fase del 'plan de choque' priorizará a personas con patologías que implican "riesgo vital o pérdida irreversible de la respuesta terapéutica". Entre ellas están pacientes con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes y VIH. También se priorizarán personas con alta probabilidad de hospitalización, además de gestantes que requieren tratamientos esenciales para el embarazo.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

La primera fase tendrá cobertura en los 32 departamentos del país y contempla la atención de más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes, así como el seguimiento de más de 300.000 pacientes con procedimientos aplazados.

Últimas Noticias

¿Por qué el vicepresidente viajó a Nueva York para la Asamblea de la ONU en vez De la Espriella?
POLÍTICA

¿Por qué el vicepresidente viajó a Nueva York para la Asamblea de la ONU y no De la Espriella?

Abelardo de la Espriella y Alejandro Ramelli.
POLÍTICA

De la Espriella dice que recorte previsto para la JEP en 2027 es para "priorizar justicia ordinaria"

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deberán identificar y reportar los medicamentos y procedimientos pendientes, determinar los pacientes afectados y gestionar la atención correspondiente entre septiembre y diciembre para verificar la resolución de cada caso. "Esto no es un cheque en blanco para las EPS. No vamos a pagar dos veces una misma atención ni a reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido pagados", aclaró De la Espriella.

El Gobierno recordó que el plan es extraordinario y temporal, mientras que la responsabilidad de garantizar de manera permanente la continuidad y oportunidad de la atención seguirá en cabeza de las EPS, bajo vigilancia del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.

EFE

Relacionados

Salud

Ministerio de Salud

Abelardo de la Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad