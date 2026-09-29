Deportista colombiano de BMX sufrió grave accidente en Francia: familia pide ayuda para ir a verlo

La familia de Robinson Estiwen Meza Montoya, un destacado deportista colombiano de BMX Freestyle, enfrenta uno de los momentos más difíciles. A inicios del mes de septiembre el joven antioqueño viajó a París, Francia, con el sueño de representar a Colombia en una competencia internacional en su disciplina; sin embargo, en medio de los entrenamientos sufrió un accidente que lo dejó en coma y con múltiples fracturas.



Robin Meza, como es conocido en el mundo del deporte, se encuentra hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la capital francesa con pronóstico reservado. A raíz de sus fracturas y estado, requiere de diferentes cirugías, pero los médicos requieren que un familiar esté acompañándolo para esto y toda su familia está en Colombia. Además del esfuerzo económico que supone para su mamá viajar hasta Francia, la familia enfrenta problemas por el alto costo de la atención médica en ese país.



¿Qué le pasó a Robinson Meza, deportista colombiano en París?

Valentina Espinel, prima del deportista, habló con Noticias Caracol y reveló que Robinson Meza ha representado a Colombia en diferentes competencias de BMX Freestyle, una disciplina en la que se ha destacado nacional e internacionalmente. Sin embargo, en medio de los entrenamientos para su participación en la competencia internacional de BMX Freestyle FIS Montpellier, sufrió un accidente.

"Robinson estaba representando a Colombia en Francia, estaba en un entrenamiento", detalló y agregó que en medio de esa actividad en una pista de BMX en París, tuvo un accidente cuando dos personas cruzaron por la pista y él, al intentar esquivarlos, se chocó gravemente. "Debido a ese accidente él quedó en coma".

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de septiembre y a raíz de esto el colombiano fue trasladado al Hospital de la Pitié-Salpêtrière, en París, donde estuvo en coma hasta el pasado sábado 26 de septiembre, cuando despertó. Espinel detalló que su primo sufrió fracturas en muñecas, pies y en la cara por lo que requiere cirugías, las cuales no se han realizado porque, según los médicos, necesitan que un familiar esté allí para autorizar todo y tomar las decisiones correspondientes. En el hospital lo acompañan dos amigos que viajaron con él para competir.



Ante la urgencia, la familia de Meza Montoya está haciendo lo imposible por conseguir los recursos económicos para que su mamá viaje a París para acompañarlo. Pero en medio de eso se han encontrado con otros problemas, las entidades en Colombia y Francia responsables de los deportistas y de la organización del evento, no responden por los gastos médicos del joven en París, los cuales ascienden a millones.



"Se nos ha informado que el costo de hospitalización asciende aproximadamente a 20.000.000 de pesos colombianos por cada día. La familia no tiene capacidad para asumir indefinidamente este costo", señaló la familiar, indicando que como familia tampoco han podido recaudar lo necesario para los tiquetes de su tía y el hospedaje en la capital francesa.

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Aunque la familia ha intentado comunicarse con las instituciones responsables y organizadores del evento, señalaron que estas mismas se han "lavado las manos" al señalar que el accidente que sufrió Robinson Meza no ocurrió durante la competencia, sino en medio de un entrenamiento.

Ante estas respuestas, la familia del deportista de 29 años insistió en que "Robinson no se encontraba en Francia realizando un viaje personal o participando en una actividad ajena a su carrera deportiva. Se encontraba allí como deportista colombiano, participando en una competencia internacional de BMX Freestyle que se encontraba publicada en los calendarios deportivos correspondientes y que hacía parte del proceso deportivo que siguen como atletas. La participación en este tipo de competencias C1 forma parte del proceso competitivo y deportivo de Robinson. La competencia fue identificada a través de la información pública disponible en internet y de los canales oficiales relacionados con el evento".

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Es por eso que exigen respuestas claras por parte de la organización del evento y los responsables de su realización, la Fédération Française de Cyclisme y las entidades francesas vinculadas a la competencia, así como la Federación Colombiana de Ciclismo, teniendo en cuenta que Robinson es un deportista colombiano y que su participación se encontraba relacionada con su proceso deportivo.

"Él salió de Colombia con su seguro en caso de accidentes y el seguro del viaje", recalcó su prima, pero la familia señala que hasta el momento todas las entidades se remiten unas a otras y ninguna asume responsabilidad por los hechos. Además, recalcaron que en ningún momento se les aclaró por parte de los organizadores de la competencia que, en caso de algún accidente, todos los gastos médicos tenían que correr por cuenta de la familia del deportista.

Mientras siguen a la espera de obtener respuestas urgentes de las entidades responsables, los familiares de Robinson Meza crearon una vaki para recaudar fondos que le permitan a su mamá viajar lo más pronto posible a París, Francia, para estar al lado de su hijo en el proceso de cirugías y recuperación que, según los médicos, podría tardar hasta tres meses. Las personas que deseen apoyar a la familia del deportista lo pueden hacer a través de este enlace: https://vaki.co/vaki/juntos-por-robin-meza?utm_source=whatsapp

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co