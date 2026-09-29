Capturaron a alias Pollo, señalado de asesinar a menor que huía luego de ser reclutada en Catatumbo

Este martes se confirmó la captura de alias Pollo, un cabecilla de las disidencias del Frente 33 de las Farc, a quien las autoridades responsabilizan del asesinato de Mónica Beltrán, una menor de edad que intentaba huir del lugar donde fue reclutada. La captura del señalado homicida fue en un operativo sumamente complejo en el que incluso las autoridades se vieron obligadas a utilizar vehículos blindados por las condiciones de seguridad y las amenazas y riesgos de ataques de drones y hostigamientos.



La Defensoría del Pueblo asegura que a lo largo de este semestre se han presentado alrededor de 4.631 casos de desplazamiento forzado y los padres de Mónica Beltrán están en esa lista. Se vieron obligados a salir del territorio y no tienen medidas de seguridad. Hace nueve días fue muy difícil sacar el cuerpo sin vida de la menor de edad en medio de las condiciones de seguridad. Había muchos retenes ilegales de estos actores armados en el territorio.

Mónica Beltrán fue sacada a la fuerza de su casa en Tibú, Norte de Santander, el pasado 2 de abril y permaneció cerca de cinco meses en poder de un grupo armado ilegal. Su cuerpo sin vida fue recuperado en el sector de Beltrania y trasladado a Cúcuta, la capital del departamento, donde su padre le contó a Noticias Caracol el drama que vivían por el reclutamiento.

"La conversación con ella en ese momento fue muy corta, alrededor de tres minutos. No pudimos pues como coordinar bien y solo preguntarle que cómo estaba. Me dice: Papi, yo estoy bien. Pero no la noté bien porque estaba preocupada. Pues una niña estaba preocupada, quería venirse y bueno, no pude hacer nada", explicó en días pasado Ramón Darío Beltrán, papá de Mónica.



Al duelo por la pérdida de la niña se suma hoy el alto riesgo en el que se encuentra la familia. Según denuncias de la mesa de víctimas. "Ahora tienen que lidiar con el temor y con la zozobra de las represalias y de lo que pueda pasar en contra de ellos. Ellos están claramente diciendo: Estamos desprotegidos, necesitamos protección, necesitamos garantías para salir del territorio si es necesario, y lamentable que estas situaciones no se den", dijo Yuleima García, representante de la mesa de víctimas.



El reclutamiento y la muerte de la niña también es noticia hoy por la captura de alias Pollo, señalado como cabecilla de una comisión del Frente 33 de las disidencias de las Farc y quien estaría implicado en el caso de la menor. "Estaría presuntamente involucrado con el homicidio de una menor de edad en Tibú. quien habría sido víctima de reclutamiento forzado. Alias Pollo también estaría vinculado en acciones armadas, desplazamientos forzados, secuestros e intimidaciones contra habitantes del Catatumbo", aseguró el general César Augusto Martínez, comandante de la Segunda División del Ejército.

Publicidad

Luis Fernando Niño, alto consejero de paz de Norte de Santander, indicó que la división mencionada del Ejército Nacional, junto con la Policía Nacional "dan la captura de alias Pollo del GAOr 33 de las Farc, quien sería el presunto responsable del homicidio de Mónica Beltrán, menor de edad que fue asesinada en el Catatumbo".

La captura de alias Pollo se produjo tras labores de inteligencia en la región del Catatumbo. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes sigue siendo un delito recurrente en el país. En el año 2024, la Defensoría del Pueblo identificó 68 casos y en 2025 se documentaron 435.

Publicidad

Mientras que entre el primero de enero y el 31 de agosto de 2026 se han conocido 113 casos de reclutamiento. De estos casos, el 58% son niños y adolescentes y el 42% corresponden a niñas y adolescentes. En un 24% los menores pertenecen a población indígena.