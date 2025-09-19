En vivo
Grave accidente en vía Medellín-Bogotá dejó dos jóvenes muertos: vehículo quedó destruido

Grave accidente en vía Medellín-Bogotá dejó dos jóvenes muertos: vehículo quedó destruido

El conductor del vehículo perdió el control del automotor, se salió de la vía, y se chocó contra un poste. El carro quedó completamente destrozado.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 19 de sept, 2025
Accidente en la vía Medellín-Bogotá.
Accidente en la vía Medellín-Bogotá causó muerte de dos jóvenes.
