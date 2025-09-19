Grave accidente en vía Medellín-Bogotá dejó dos jóvenes muertos: vehículo quedó destruido

El conductor de un vehículo que transitaba por la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Marinilla, perdió el control del automotor, se salió de la vía, tumbó una bandera de señalización y se chocó contra un poste. El carro quedó completamente destrozado en el accidente de tránsito.

El siniestro vial se registró hacia las 2:30 de la madrugada del jueves 18 de septiembre, a la altura del retorno 17, sector El Cordobés. El automotor afectado, según medios locales, era un Mazda 3. Los dos ocupantes que iban en la parte delantera fallecieron por el impacto, mientras que los tres que estaban en la parte trasera resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales de los municipios de Marinilla y Rionegro.

Varias fotos de redes sociales muestran cómo quedó el automotor tras el fuerte choque, que conmocionó esta zona del departamento de Antioquia. Uniformados de la Policía de Tránsito y de Medicina Legal llegaron hasta el lugar para hacer el levantamiento de los cuerpos, y tuvieron que solicitar ayuda del Cuerpo de Bomberos, por lo que acordonaron la zona por algunas horas. La primera hipótesis de las autoridades señala que el conductor perdió el control del vehículo por la alta velocidad en la que iba manejando; sin embargo, los hechos aún son materia de investigación.



¿Quiénes son las víctimas del accidente en la autopista Medellín-Bogotá?

Según El Colombiano, las víctimas eran oriundas del municipio de El Santuario y hasta el momento se desconoce qué recorrido estaban haciendo y por qué se encontraban transitando en la madrugada. Algunos medios locales señalaron que una de las personas heridas tiene lesiones de gravedad gravedad y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.



Las personas que fallecieron fueron identificadas como Juan Pablo Montes Duque, de 25 años, y Juan Alberto Aristizábal Zuluaga, de 26. Familiares y amigos de las víctimas manifestaron a través de las redes sociales que “eran de esas personas que con una sonrisa cambiaban el día y con su energía contagiaban las ganas de vivir”.

El Colombiano informó que, de acuerdo con la Policía Nacional, este año se han registrado 830 muertes por accidentes de tránsito en las vías de Antioquia, lo que representa un incremento de 14 casos, si se comparan los números con 2024. Por otro lado, según las cifras de la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANGRV), en Colombia se han registrado 4.760 muertes este año, un aumento del 4,59 % frente al 2024, cuando en el mismo periodo de tiempo se presentaron 4.551 fallecimientos.

