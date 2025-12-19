Invima alerta sobre suplemento para adelgazar fraudulento que podría ser perjudicial para la salud

Una nueva alerta sanitaria fue emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). La entidad colombiana, encargada de la vigilancia de varios tipos de productos en el territorio, dio a conocer detalles sobre la comercialización de un suplemento promocionado para adelgazar, pero que no cumple con la normativa y podría significar un peligro para la salud de los consumidores.

El Invima explicó que el producto se considera fraudulento, conforme a lo establecido en el Artículo 2 del Decreto 3249 de 2006 que reglamenta específicamente la fabricación, comercialización, envase, rotulado o etiquetado de los suplementos dietarios.



¿Qué se sabe del suplmento para adelgazar alertado por el Invima?

La entidad colombiana "advierte a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del producto promocionado bajo el registro sanitario con la codificación NSOCO09046-24007 referenciado en la etiqueta". Ese registro sanitario no corresponde a uno aprobado por el Invima. "El producto de la imagen no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente. Por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal", aseguraron en el texto.



La normatividad sanitaria vigente indica que los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario y debido a eso no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia. El Invima es enfático en decir que existe un riesgo para la salud de los consumidores. "Se desconoce su contenido real de componentes, trazabilidad fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte", puntualizaron.



Riesgos de consumir productos fraudulentos

El Invima emite frecuentemente alertas y comunicados sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos. "Hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos", comentaron. Estos son algunos de los riesgos del uso y consumo de productos fraudulentos:



Cambio en el metabolismo.

Problemas de insomnio, pesadillas y cansancio.

Riesgo potencial de retención de líquidos, edema localizado o generalizado, alteración hormonal.

Daños en órganos como la piel, riñones, hígado, entre otros.

Intoxicación llegando a ser fatal.

Sobre el producto de la reciente alerta, identificado como Suplemento para adelgazar NSOCO09046-24007, la entidad de vigilancia recomendó no adquirirlo. Asimismo, dictó una serie de medias para la población en general y para profesionales de la salud, y entidades médicas.



No compre medicamentos ni productos Fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente.

Si está consumiendo este producto suspenda de inmediato su uso.

Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuya o comercialice estos productos.

Si ha presentado algún evento adverso, asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata.

¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.