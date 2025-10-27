Grave accidente en vía Riohacha-Palomino deja un muerto y 2 mujeres heridas: carro quedó destruido

En la Troncal del Caribe, en la vía que conduce de Riohacha a Palomino, se presentó en la mañana de este lunes un grave accidente de tránsito que dejó una persona muerta y dos mujeres heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales de Riohacha, en La Guajira.

El siniestro vial ocurrió en una zona conocida como Puente Bomba. En imágenes compartidas por redes sociales, se ve que el automotor, color rojo, quedó totalmente destruido en su parte delantera. De acuerdo con las primeras investigaciones, al parecer, el conductor del vehículo habría chocado la parte trasera de una tractomula que se encontraba varada a un costado de la vía, presuntamente, por inconsistencias mecánicas.

Las autoridades siguen haciendo presencia en la zona. Sin embargo, el corredor está habilitado debido a que se encuentran a un costado de la vía.



Este año, según las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en 2025 han muerto 5.472 personas en siniestros viales en el país, lo cual representa un aumento de 4,47% frente al año pasado, cuando se presentaron 5.238 muertes. Los usuarios que más mueren son los motociclistas, de los cuales se han reportado 3.422 muertes este año, le siguen el peatón, con 1.205; usuario de vehículo individual, con 361; usuarios de bicicleta, con 246; usuarios de transporte de carga; con 132; y usuario de transporte de pasajeros, con 72.

