Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Grave accidente en vía Riohacha-Palomino deja un muerto y 2 mujeres heridas: carro quedó destruido

Grave accidente en vía Riohacha-Palomino deja un muerto y 2 mujeres heridas: carro quedó destruido

El siniestro vial ocurrió en una zona conocida como Puente Bomba. En imágenes compartidas por redes sociales, se ve que el automotor quedó totalmente destruido en su parte delantera.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 27 de oct, 2025
Accidente en Riohacha.
Accidente en Riohacha.
Redes sociales

