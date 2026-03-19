Habla desde la cárcel pastor de Chinchiná, Caldas, que secuestró y abusó de su hijastra

El pastor José Ramírez fue condenado a más de 43 años de cárcel por abusar sexualmente y secuestrar a su hijastra, una niña de 13 años de edad, el pasado 29 de abril de 2025, en Chinchiná, departamento de Caldas. El religioso habló sobre lo sucedido desde la cárcel de La Tramacúa, en Valledupar, donde paga su sentencia.



Según el reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación, el hombre, bajo la falsa premisa de mostrarle un inmueble que supuestamente le compraría a su madre, convenció a la menor de acompañarlo. Sin embargo, en el trayecto, "detuvo el vehículo en el que se movilizaban, la amarró y llevó en contra de su voluntad a una finca de su propiedad. En el inmueble el hombre la sometió a vejámenes sexuales durante varias horas, y para evitar que los vecinos escucharán los pedidos de auxilio de la menor de edad puso música a alto volumen. La víctima huyó del lugar y fue auxiliada por la comunidad que detectó que el hoy condenado la estaba persiguiendo".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El horror para su hijastra terminó cuando la víctima logró saltar por una ventana y fue auxiliada por la comunidad, quienes persiguieron al agresor mientras este intentaba huir en un vehículo que terminó estrellado.



Así pastor en Caldas engañó a su hijastra para abusarla

En entrevista brindada al podcast Conducta Delictiva, Ramírez contó cómo sucedieron los hechos: “Ese lunes en la noche le propuse a la niña llevarla con mentiras, eran total mentiras, a ver una casa, o sea, la información era esa. Me inventé una casa que quería comprar y así fue como convencí la niña de que ese día no fuera a la escuela, sino que fuera conmigo a ver la casa ese día martes. Ahí fue donde me llevé la niña engañada para la finca donde sucedieron los hechos”.

Durante el trayecto hacia la finca de su propiedad, Ramírez detuvo el vehículo y procedió a inmovilizar a la menor utilizando su conocimiento técnico en cuerdas y seguridad . Él mismo describió el proceso de sometimiento antes de llegar al inmueble: "Yo la tenía amarrada de los pies y de las manos, le había puesto una soga en el cuello porque era como la manera más fácil de intimidar. Desde que hice el pare en el camino hasta la finca, ella llevó la soga en el cuello. Le puse una cinta en la boca. Cuando llegamos a la finca ya la bajé, la acosté y sucedió lo que sucedió. Lo que yo tenía en la mente era desaparecerla".



Cuando el pastor Ramírez abusó de su hijastra, él colocó música cristiana a alto volumen para distraer la atención de los vecinos de la zona. El delincuente, según las investigaciones, abrió un hueco en la tierra para enterrar a la menor.



Finalmente, frente al escape de su hijastra, el pastor dijo que “cuando me di cuenta fue que ella saltó por la ventana y salió corriendo, que es lo que aparece en las cámaras. Yo salí corriendo detrás de ella, pero por la ventaja que me llevaba no alcancé a detenerla y más abajo fue que unos vecinos la auxiliaron”.



¿Cómo denunciar maltrato infantil y abuso sexual?

En Colombia, denunciar el maltrato infantil y el abuso sexual es una obligación legal y una acción fundamental para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cualquier persona que conozca o sospeche de estos hechos puede activar las rutas institucionales, incluso sin ser familiar de la víctima.

Publicidad

Cuando existe riesgo inmediato, se debe llamar a la línea de emergencias 123 para que la Policía Nacional intervenga de forma urgente. Para reportes directos y atención especializada, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dispone de la Línea 141, gratuita y confidencial, donde se reciben denuncias por violencia física, psicológica, negligencia y abuso sexual. El ICBF activa medidas de protección y restablecimiento de derechos.

El abuso sexual, al constituir un delito penal, también debe denunciarse ante la Fiscalía General de la Nación, ya sea de forma presencial o virtual. La Fiscalía investiga los hechos y judicializa a los responsables. Adicionalmente, las Comisarías de Familia, Personerías y la Defensoría del Pueblo pueden recibir reportes, orientar a las víctimas y garantizar el acceso a apoyo jurídico y psicosocial.

Publicidad

Al denunciar, se recomienda aportar información básica como fechas, lugares y posibles testigos, sin exponer a la víctima a mayores riesgos. La legislación colombiana protege la identidad del denunciante y prioriza el interés superior del menor. Denunciar es un acto clave para detener la violencia y prevenir nuevas agresiones.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias