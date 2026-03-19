Gobierno rechaza amenaza de disidencias de prohibir acceso de misiones humanitarias en territorios

El viceministro del Interior, Javier Rondón, se pronunció frente a la amenaza de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, la cual emitió un comunicado afirmando que iba a prohibir el ingreso de las misiones humanitarias de la ONU, OEA y Defensoría del Pueblo a territorios por una supuesta “violación a la confianza y neutralidad". El funcionario indicó que "tomarán las medidas necesarias" para que los organismos no suspendan sus operaciones.

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El secretariado del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc aseguró que "acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones", y que solo permitirían el paso de las del Comité Internacional de la Cruz Roja. Al respecto, Rondón indicó que "están analizando" los territorios donde este grupo armado opera, pero que siempre respetan "la neutralidad y la imparcialidad" de estas instituciones.

Sin embargo, recalcó que no es viable que los funcionarios que están en estas misiones tengan un "Policía o soldado al lado", porque eso "rompe la dinámica propia" del territorio. Por lo tanto, el viceministro dijo que desde el Gobierno Nacional harán "lo propio" dentro de sus capacidades, y adelantarán un consejo de seguridad con el Ministerio de Defensa y otras instituciones para determinar las medidas que tomarán.



"El Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de estas acciones en todo el país. No es amenazando diálogo, pero también todas las capacidades para enfrentar o neutralizar cualquier acción armada que se quiera cometer (...) No hay un milímetro del territorio colombiano que pueda ser vedado por los actores armados", dijo.



Por su parte, la Defensoría del Pueblo lamentó el comunicado del EMC de las Farc y aseguró que "esta decisión vulnera el derecho internacional humanitario (DIH), ya que limita la labor para la defensa de los derechos de la población civil y agrava su situación de vulnerabilidad. (..) Nuestro compromiso indeclinable con la protección de la dignidad humana en medio del conflicto armado y continúa en plena disposición de seguir adelantando su labor humanitaria".

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Aseguró que los funcionarios del organismo,"incluso en contextos adversos, desarrollan un trabajo técnico, humano y riguroso orientado a velar por el ejercicio de los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana". Asimismo, reiteró que sus acciones son "imparciales, independientes y autónomas", orientadas a la construcción de paz" con respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la naturaleza.

Por otro lado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también se pronunció al respecto y aseguró en un comunicado que "desmiente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor. Durante 22 años, la MAPP/OEA ha trabajado de la mano con comunidades, víctimas y población vulnerable en los territorios más afectados por la violencia y el conflicto armado, desarrollando su mandato sin restricciones gracias a la confianza depositada por todos los actores sociales en su función institucional".

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Finalmente, afirmó que "continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia". Asimismo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, indicó que desde ese organismo mantienen su "disposición de adelantar el trabajo humanitario" que desarrollan en los territorios.

LAURA VALENTINA MERCADO

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