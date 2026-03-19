Policía frustra atentado terrorista en el Huila: hicieron detonación controlada de artefactos

En el occidente del departamento del Huila, la Policía Nacional frustró un atentado terrorista. Las autoridades indicaron que la ciudadanía suministró información oportuna alertando sobre el posible plan criminal. La Policía, junto a peritos del Ejército Nacional, lograron la detonación controlada de los campos minados que contenían cerca de 18 artefactos explosivos.

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Los dispositivos habrían estado acondicionados con aproximadamente 40 kg de explosivos y 110 metros de cable para establecer un sistema de iniciación. Las autoridades aseguraron que los artefactos fueron ubicados en una vía por la que iban a transitar miembros de la Fuerza Pública, en el municipio de La Plata, Huila.



"En zona rural del municipio de La Plata, Huila, la Policía Nacional, en coordinación el Ejército Nacional y en el marco de la estrategia Huila más seguro, logró la ubicación y destrucción controlada de dos campos minados", explicó en unas declaraciones el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía del Huila. De acuerdo con el uniformado, los artefactos estaban acondicionados para afectar a la Fuerza Pública y a la población civil de la zona.



Las autoridades atribuyen el intento de atentado a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. "Gracias a la información suministrada de manera oportuna de la comunidad, valorada y tratada por nuestra Policía Judicial y de Inteligencia, logramos evitar una tragedia en el occidente del departamento del Huila, salvaguardando la vida de los habitantes y de los uniformados de la Fuerza Pública que adelantan operaciones en la zona", agregó Duarte Reyes.

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Noticia en desarrollo...

#LoÚltimo | Frustran atentado terrorista en el municipio de la Plata, del occidente del Huila. ¿Qué dicen las autoridades? Le contamos.



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