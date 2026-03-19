Video | Estos son los robots humanoides que monitorearán la seguridad en Bogotá

Una propuesta novedosa en materia de seguridad ha llegado a Colombia y se trata de robots humanoides que buscan complementar la labor humana en materia de vigilancia y en la lucha contra la delincuencia. Estos androides, provenientes de China, ya están llamando la atención en la ciudad. Estos robots estarán, inicialmente, en conjuntos residenciales y en centros comerciales de la capital de la República.



Pablo Díaz, miembro de Andiseg, habló con Noticias Caracol sobre esta propuesta de seguridad y mencionó que “esta es la implementación de la tecnología para la seguridad. Andiseg sigue liderando el sector de la seguridad privada a través de tecnología e innovación aplicada”.



¿Los robots reemplazarán el trabajo humano?

Para Díaz, “esto no es el reemplazo del hombre, sino que lo va a potencializar, lo va a complementar, porque es una seguridad móvil, es una seguridad viviente, es una seguridad que puede estar en diferentes lugares a través de diferentes tipos de monitoreo en centrales, la cual permite identificación de riesgos y mejor toma decisiones en términos de seguridad”.

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Así se hizo la presentación con uno de los robots que se usarán para monitorear la seguridad en Bogotá: “Mi nombre es Vicente, el guarda de la gente. Estoy aquí no solo para dar inicio a este evento, sino para representar lo que ya está ocurriendo. La seguridad está evolucionando y esa evolución no es futura, es presente. Hoy la tecnología no reemplaza la seguridad, la hace más precisa, más eficiente, más inteligente”.

El propósito de estos robots es apoyar la lucha contra los delitos que golpean a los ciudadanos. “Nosotros queremos integrarnos con la seguridad pública. Le hacemos un llamado al alcalde del Distrito Capital para que sepa que hay unos robots humanoides que pueden sumarse a la seguridad de la ciudad, pero también a los negocios, los centros comerciales, las instituciones educativas, todos los requerimientos que tengan las compañías”, mencionó Miguel Ángel Díaz, presidente de Andiseg.



En los últimos días, estos modelos de robot humanoide se vieron activados y caminando en algunos centros comerciales de la ciudad, acaparando la atención de muchos de los visitantes.



¿Cómo funcionan los robots humaniodes en Bogotá?

“Es una labor netamente preventiva. Va a poder identificar, con inteligencia artificial, parámetros de delincuencia, parámetros de comportamientos inseguros para poder permitir tomar alertas tempranas y avisar a los centros de comando para que se reaccione y se actúe con la Policía y con los diferentes entes de control para controlar el crimen, el delito y la delincuencia en general de Bogotá”, agregó Miguel Ángel Díaz.



Según la propuesta, los robots humanoides podrán estar monitoreados permanentemente las 24 horas y los 7 días a la semana. Sus cámaras de video estarán prendidas en transmitiendo en tiempo real. Para las empresas dedicadas a este negocio, la seguridad en los conjuntos y centros comerciales daría un giro de 180 grados y permitirá ahorrar costos a los seres humanos.

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Finalmente, sobre el funcionamiento y estabilidad de los robots, Pablo Díaz sostuvo que “este robot es inteligente, cuenta con su estabilidad propia. En caso de golpes, en caso de movimientos, busca su propia estabilidad. En la parte de la pantalla, en la parte de su visor, tiene una cámara que está transmitiendo en tiempo real información, datos a una central de monitoreo. Por eso estamos diciendo que no reemplaza al hombre porque dentro de esa central de monitoreo el hombre será quien tome esas decisiones basadas en seguridad y en datos”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE JULIÁN RÍOS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL