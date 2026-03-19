Hombre lanzó a su perro desde un piso 25 de edificio en Bogotá: ¿qué responden las autoridades?

El pánico y conmoción se apoderó de los vecinos de un conjunto residencial en Bogotá cuando fueron testigos de una horrorosa escena: un hombre lanzó a un perro desde el piso 25 de un edificio. El impacto le arrebató la vida al canino. El nombre del animal era Tonny, un perro de tres años que había sido adoptado por un familiar del señalado victimario, con el que convivía bajo el mismo techo.



El vecino fue identificado como Johan Esteban Velasco Posada. De acuerdo con la información recolectada por las autoridades, este hombre habría estado bajo la influencia de sustancias psicoactivas en el momento de los hechos. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) señala que desde el momento en que se conoció esta situación, funcionarios de la entidad así como miembros de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) para dar acompañamiento técnico e institucional. En videos grabados por la comunidad se puede observar a Velasco siendo llevado por uniformados después de los hechos que hoy causan indignación en animalistas y ciudadanos.



Esto responden las autoridades sobre el caso de Tonny

La Fiscalía se encuentra investigando los hechos para esclarecer cómo ocurrió la muerte del canino. A su vez, las autoridades distritales informaron que ya hay una noticia criminal en contra del sujeto.

Cabe recalcar que el maltrato animal es un delito que está contemplado en la normativa colombiana, cuyas penas fueron endurecidas por la Ley 2455 de 2025, más conocida como la Ley Ángel. En el caso puntual de Tonny, Velasco podría enfrentarse a una pena de prisión de 32 a 56 meses y multas de 30 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En medio de la conmoción, los vecinos de este conjunto residencial al suroccidente de Bogotá hicieron una velatón por Tonny y pidieron justicia en su caso.

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El caso es seguido cerca por el Idpyba, al respecto, el director del Instituto manifestó que su propósito es “contribuir institucionalmente al acceso a la justicia, al impulso de las actuaciones correspondientes y a la defensa efectiva de los animales frente a hechos de violencia y maltrato”. A su vez, la entidad distrital rechazó esta y otras conductas que atenten contra la vida, bienestar e integridad de estos seres sintientes que ahora son cobijados por la ley. “Este tipo de hechos exige una respuesta institucional firme, articulada, técnica y oportuna, así como el rechazo decidido de toda forma de crueldad contra los animales”, dice el comunicado oficial.



¿Cómo denunciar casos de maltrato animal?

El Instituto de Protección y Bienestar Animal hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie esta clase de hechos a través de los canales oficiales para que así las autoridades puedan prevenir, investigar y sancionar estas conductas. En Bogotá existe la Línea Contra el Maltrato Animal (601) 4399801 para comunicar los casos de maltrato animal. Si es un caso de emergencia, puede llamar a la línea 123. Debe recordar suministrar datos exactos como la dirección donde ocurre el caso, una descripción clara y breve y, de ser posible, juntar evidencias como fotos, videos, audios y hora en la que se registra el hecho.

María Paula Rodríguez Rozo

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