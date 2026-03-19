Temblor en Colombia en la noche de este jueves 19 de marzo con magnitud de 4,4

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor de magnitud 4.4 ocurrido a las 18:41 hora local de este jueves. El movimiento telúrico tuvo como epicentro la región de Los Santos, Santander, específicamente en las cercanías de Majadal Alto, a unos 7 kilómetros de la cabecera municipal.



De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el sismo se registró en las coordenadas latitud 6.81 y longitud -73.14, con una profundidad de 150 kilómetros. Debido a esta profundidad, catalogada como intermedia, la energía se disipa de manera distinta a los sismos superficiales, permitiendo que la onda sea sentida en un radio más amplio, pero generalmente con una intensidad menor en la superficie.

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El reporte del SGC permite identificar tres factores clave para entender este temblor:



Magnitud (4.4): Es la medida de la energía liberada en el foco del sismo. En esta escala, el evento se clasifica como de magnitud moderada.

Es la medida de la energía liberada en el foco del sismo. En esta escala, el evento se clasifica como de magnitud moderada. Epicentro (Los Santos): Ubicado en el departamento de Santander, es uno de los puntos con mayor recurrencia sísmica no solo en Colombia, sino en el mundo.

Ubicado en el departamento de Santander, es uno de los puntos con mayor recurrencia sísmica no solo en Colombia, sino en el mundo. Profundidad (150 km): Al ocurrir a más de 100 kilómetros bajo la corteza, se reduce la probabilidad de daños estructurales directos en comparación con sismos que ocurren a menos de 30 kilómetros de profundidad.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La alta sismicidad en el territorio colombiano no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de su compleja configuración geológica. Colombia se encuentra en una zona de interacción tectónica donde convergen tres grandes placas: la Placa de Nazca, la Placa del Caribe y la Placa Suramericana.

Esta interacción genera una enorme presión en el subsuelo. Mientras la Placa de Nazca intenta "meterse" debajo de la Suramericana (un proceso conocido como subducción), se crean fallas geológicas y zonas de liberación de energía constante. El evento de hoy se originó en lo que los geólogos denominan el Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado bajo el municipio de Los Santos. Este es el segundo nido sísmico más activo del planeta, superado únicamente por el de la región del Hindu Kush en Afganistán.



Actividad constante: En esta zona se registran sismos casi a diario, la mayoría de ellos imperceptibles para el ser humano.

En esta zona se registran sismos casi a diario, la mayoría de ellos imperceptibles para el ser humano. Origen del fenómeno: Se cree que este nido es el resultado de una antigua placa oceánica que quedó atrapada y se está fragmentando a grandes profundidades, o bien, a la interacción específica de las placas en ese punto de flexión de la cordillera Oriental.

El Servicio Geológico Colombiano recuerda que el país cuenta con múltiples sistemas de fallas activas, como la de Romeral o la falla del Piedemonte Llanero. En promedio, en el país se registran cerca de 2.500 sismos al mes, aunque la gran mayoría son de magnitud baja. La entidad enfatiza que, dado que Colombia es un país sísmicamente activo, la mejor herramienta es la prevención y el cumplimiento de las normas de sismo resistencia, ya que la ciencia actual aún no permite predecir la fecha ni la hora de estos eventos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

