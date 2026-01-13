Hacían cirugías estéticas en clínicas de garaje de Medellín y se mudaban para borrar su rastro

La Fiscalía General de la Nación adicionó nuevos hechos a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, señaladas de hacer parte de una red de clínicas de garaje en Medellín, Antioquia, donde realizaban cirugías estéticas sin contar con licencia ni con los equipos exigidos para este tipo de procedimientos.

De acuerdo con el ente acusador, en la nueva audiencia las tres mujeres “aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas”.



¿Cómo contactaban a las víctimas?

Las falsas cirujanas cobraban 3.500.000 pesos por realizar lipoesculturas clandestinas en Medellín.

Montaron los supuestos consultorios en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera “sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad”, detalló la Fiscalía.



Divulgaban su publicidad en redes sociales y desde allí les pedían a sus pacientes que el día de la cirugía llevaran anticoagulantes, gentamicina, pañitos húmedos, toallas de cuerpo y otros productos.



Dichas cirugías estéticas fueron realizadas entre abril de 2023 y mayo de 2024, y denominaban el procedimiento como “lipólisis láser con transferencia glútea”.

Fueron capturadas en octubre de 2025 y, según la Fiscalía, “participaron directamente en los procedimientos estéticos en labores como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos”.

¿Qué les hacían a sus víctimas en las clínicas de garaje?

Durante las audiencias preliminares, la fiscal detalló que en uno de los videos se veía “que la grasa que ya se había extraído, señora juez, del abdomen de los brazos, ya era ingresada con jeringas a las caderas de estas mujeres. Esa grasa venía con sangre. Como no tenían los equipos legalmente constituidos, requeridos para ello, la sangre ya venía contaminada y fue eso lo que generó entonces que se les complicara realmente la cirugía”.

Más de 40 mujeres sufrieron lesiones como deformidades, limitaciones, dolores crónicos y otras complicaciones físicas por los procedimientos, afirmó el ente acusador.

“Hasta el fin de sus días, estas mujeres van a tener que convivir con estas lesiones que les generan no solo el morado, sino la necrotización de su piel, la necesidad de que se les corte un pedazo de piel de su cadera para poder evitar la necrotización total”, explicó la fiscal.

Según la Fiscalía, los supuestos centros médicos tenían varias sedes y cuando las víctimas acudían a estas clínicas de garaje para reportar complicaciones médicas, las encontraban cerradas porque ya se habían mudado a otros barrios.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co