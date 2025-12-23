Las 4 fallas que tendría bus que se accidentó con jóvenes de Liceo Antioqueño: "Jamás debió ocurrir"

Poco a poco se van conociendo detalles de lo que pudo ocurrirle al bus, de placas SON847, que se siniestró el pasado 14 de diciembre a la altura de Remedios, Antioquia. La tragedia dejó 16 recién egresados del Liceo Antioqueño y al conductor del vehículo fallecidos, en hechos que son materia de investigación.

Las primeras determinaciones, que fueron tomadas por la Superintendencia de Transporte, tienen que ver con la suspensión por seis meses de la empresa Precoltur, a cargo del bus que se accidentó. La misma medida será aplicada contra el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Comercializadora Servisuper LTDA, a la cual se le hallaron inconsistencias en la revisión técnico mecánica realizada al carro.



La investigación de la Supertransporte señala que el mencionado CDA habría alterado los resultados de la técnico mecánica, aprobando de manera irregular el vehículo y reportando información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), “situación que habría puesto en riesgo directo la vida y la integridad de los usuarios de la vía”.



¿Qué se sabe del siniestro?

Inicialmente, la hipótesis apuntaba a una presunta “distracción en la conducción”, en la cual se evaluaba un posible microsueño del conductor o incluso que estuviera revisando el celular, quedando sin maniobra y cayendo al abismo. “Descuidó por un instante su ruta, su objetivo como tal que es estar al frente en la ruta”, relató la general Susana Blanco, comandante de la Policía de Tránsito.



Sin embargo, varias voces de jóvenes que sobrevivieron al siniestro han manifestado que ya habían alertado de algunas fallas en el vehículo que los transportaba de Tolú hasta Bello. Por ejemplo, David Rua, quien fue quien avisó al conductor de una tractomula que el bus acababa de accidentarse, le dijo a Noticias Caracol que vio cómo reparaban la batería antes de partir. Una de las principales fallas fue con el aire acondicionado, del cual dijo que no estaba en condiciones óptimas. “El aire estaba muy pesado, no se alcanzaba a respirar bien, y sentí que algo andaba mal”, añadió.

Y Óscar Gutiérrez, abuelo de Valeria López, joven de 18 años que falleció en el siniestro, dijo que “eso no fue por un microsueño porque el bus ya venía varado hace mucho rato, tenían que parar cada 10 o 15 minutos y bajar las ventanillas para poder respirar. Que venían muy inconformes y que incluso pidieron que les mandaran otro transporte, pero no se los mandaron".



Las cuatro fallas que hallaron en el bus

La Supertransporte, en sus hallazgos, encontró cuatro fallas que tenía el vehículo siniestrado y que hacen parte de la investigación para determinar las responsabilidades en estos hechos. “Esta tragedia jamás debió ocurrir. La muerte de 16 adolescentes y un conductor enluta al país y nos obliga como Estado a actuar con toda la contundencia”, explicó María Fernando Rojas, ministra de Transporte.

La primera de esas fallas son las falencias en la inspección sensorial y en la toma de medidas de labrado; es decir, posibles desgastes en las llantas ya sea por tiempo, problemas de alineación o balanceo.

El segundo falló que le hallaron al vehículo siniestrado es la ausencia de revisión exterior del vehículo, que contempla las llantas, las luces y la carrocería. En tercer punto está la ausencia de revisión interior y, finalmente, las deficiencias en elementos de señalización y seguridad reflectiva.

En Colombia, en lo corrido del 2025, van 7.741 muertos en accidentes de tránsito, lo que representa un 4.66 por ciento más que lo ocurrido en 2024. Esto significa que este año van 345 decesos más, siendo los usuarios de motos las principales víctimas de los siniestros.

