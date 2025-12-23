En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
PICO Y PLACA BOGOTÁ
DONALD TRUMP
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Las 4 fallas que tendría bus que se accidentó con jóvenes de Liceo Antioqueño: "Jamás debió ocurrir"

Las 4 fallas que tendría bus que se accidentó con jóvenes de Liceo Antioqueño: "Jamás debió ocurrir"

La Supertransporte encontró algunos factores que se investigan sobre las condiciones del bus siniestrado cuando viajaba de Tolú a Bello.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Accidente de bus escolar en Antioquia.
Accidente de bus escolar en Antioquia.
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad