Fallas técnicas en aeropuertos de Colombia ocasionan cancelación de al menos ocho vuelos

Desde el mediodía del 4 de noviembre, los sistemas técnicos en dos de los aeropuertos más importantes de Colombia registraron fallas que desembocaron en afectaciones de vuelos comerciales. Las terminales aéreas afectadas fueron el Aeropuerto Internacional El Dorado y el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro. Tras varias horas de inconvenientes, la Aeronáutica Civil confirmó los percances y dijo que el sistema ya se está normalizando.

Fuentes de la Aeronáutica Civil le dijeron a Noticias Caracol que la novedad fue un problema técnico en el sistema de visualización radar, usados en el tránsito aéreo. Dicha falla obligó a espaciar entre uno y otro los despegues y aterrizajes de aeronaves en las terminales de Bogotá y Medellín.



¿Cuál es el estado de los vuelos en Colombia este 4 de noviembre?

Latam Airlines confirmó que tuvieron que cancelar ocho vuelos a raíz de esta situación. Avianca, por su parte, dijo que la contingencia técnica podría provocar cambios en los itinerarios dentro del país. "Avianca está en permanente coordinación y trabajando de manera conjunta con las autoridades responsables de la gestión de esta situación para apoyar la continuidad de la operación y minimizar las afectaciones", manifestó. La aerolínea se encuentra comunicándose con los pasajeros afectados para ajustar su itinerario y buscar alternativas de reacomodación.



Las recomendaciones en general para los pasajeros que tengan sus vuelos hoy son:

Consultar el estado de su vuelo en páginas web

Realizar check-in previamente

Estar atentos a las notificaciones sobre sus vuelos.

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