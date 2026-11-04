Cae joven de 24 años, señalado por crimen de una mujer que cayó desde cuarto piso en Bogotá

Las autoridades en Bogotá informaron sobre la captura de un hombre de 24 años, señalado por el feminicidio de una mujer en mayo de este año. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el supuesto feminicida fue detenido en medio de un control de antecedentes judiciales a ciudadanos en las calles de la ciudad. La detención se dio en el barrio María Paz, localidad de Kennedy.

Según información de los investigadores en torno al crimen, el pasado 10 de mayo una mujer habría sido lanzada de un cuarto piso y, aunque fue atendida en un centro asistencial, terminó perdiendo la vida por cuenta de las graves heridas causadas por la caída.

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Sobre la detención, la Policía explicó en un comunicado que, “mediante solicitud de antecedentes adelantadas por uniformados de la Estación de Policía Kennedy, se logró la captura por orden judicial de un ciudadano requerido por el presunto delito de feminicidio, por hechos ocurridos el pasado 10 de mayo de 2026 en el sector de María Paz. El procedimiento se llevó a cabo en la carrera 86 con calle 1, donde los uniformados verificaron, mediante el dispositivo PDA, el número de cédula de un hombre de 24 años. Al efectuar la consulta, se evidenciaron antecedentes judiciales positivos, motivo por el cual fue trasladado a las instalaciones de la URI para realizar la respectiva ampliación de la información”.



A la cárcel, joven señalado por feminicidio en Bogotá

Agregó la institución que una vez se estableció que el señalado feminicida tenía orden de captura en su contra, se produjo su detención y entregado a las autoridades competentes. Un juez de control de garantías lo envío a la cárcel de manera preventiva mientras se adelantan las investigaciones correspondientes y se define la responsabilidad de este hombre en el crimen.



“Es importante señalar que la orden judicial estaría relacionada, al parecer, con hechos ocurridos el 10 de mayo de 2026, cuando una mujer presuntamente habría sido lanzada desde un cuarto piso y debido a la gravedad de las heridas falleció”, especificó la Policía de Bogotá.



¿Cómo denunciar violencia de género?

En Colombia, una persona víctima de violencia de género puede denunciar los hechos ante diferentes autoridades, sin importar si las agresiones son físicas, psicológicas, sexuales, económicas o patrimoniales. El objetivo de la denuncia es activar medidas de protección inmediatas y permitir que las instituciones investiguen y sancionen a los responsables.

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Cuando ocurre una agresión, la víctima puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, las Comisarías de Familia o las Defensorías del Pueblo. Allí debe relatar lo sucedido, indicar cuándo ocurrieron los hechos y, si es posible, aportar pruebas como fotografías, mensajes, grabaciones, documentos o testimonios de testigos. Sin embargo, la ausencia de pruebas no impide presentar la denuncia.

Las Comisarías de Familia tienen la facultad de dictar medidas de protección urgentes en casos de violencia intrafamiliar o de pareja. Entre estas medidas se encuentran ordenar al agresor abandonar la vivienda compartida, prohibir el acercamiento a la víctima o brindar acompañamiento institucional. En situaciones de riesgo inminente, la Policía puede intervenir de manera inmediata.

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Si la agresión constituye un delito, como lesiones personales, violencia intrafamiliar, amenazas, acoso o violencia sexual, la Fiscalía inicia una investigación penal. En estos casos, la víctima tiene derecho a recibir orientación jurídica, atención médica y apoyo psicológico durante el proceso.

Las mujeres también pueden solicitar ayuda a través de líneas de atención especializadas habilitadas por las autoridades nacionales y territoriales. Estas líneas funcionan para brindar orientación, activar rutas de atención y coordinar medidas de protección.

Es importante que la denuncia se realice lo antes posible, especialmente cuando existe riesgo para la integridad o la vida de la víctima. Asimismo, familiares, vecinos, amigos o cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una situación de violencia de género pueden informar a las autoridades para contribuir a la protección de la persona afectada.

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Denunciar permite acceder a protección y justicia, además de que ayuda a prevenir nuevas agresiones y a garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las víctimas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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