¿Quién es la víctima fatal de atentado terrorista en Patía, Cauca? Hay dos adultas mayores heridas

Por lo menos un muerto y dos heridos dejó un ataque con un camión cargado de explosivos que detonó este miércoles 4 de noviembre cerca de la estación de Policía en el corregimiento de El Estrecho en Patía, Cauca. "Lastimosamente un furgón cargado con explosivos fue detonado a 100 metros de la estación de Policía de El Patía, y nos deja un joven de 20 años fallecido (...) y dos adultas mayores que ya están siendo atendidas en un centro asistencial", dijo a medios locales la subsecretaria de Paz del departamento, Diana Murillo.



Videos difundidos en redes sociales muestran al camión completamente destrozado, con escombros esparcidos por la zona. La onda expansiva también dañó un bus que se encontraba en el lugar y que perdió todas sus ventanas.

Según la información preliminar, el vehículo fue activado por presuntos miembros de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de Iván Mordisco. Un video muestra cómo los criminales le dicen a la gente que corra y segundos después se escucha una detonación y posteriormente otras tres.

#Colombia | ¿Qué detalles se conocen del atentado registrado en El Patía, Cauca?



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Un barbero, la víctima fatal

La persona fallecida fue identificada como Felipe Joaquín, un joven de 20 años que se dedicaba al oficio de la barbería y que veía por sus abuelos y una niña de 5 años. La víctima tenía su negocio justo en frente del sitio donde estalló el furgón. El atentado dejó además heridas a dos adultas mayores.



“¡CONDENO CON TODA CONTUNDENCIA EL COBARDE ATAQUE TERRORISTA CONTRA NUESTROS POLICÍAS Y LA POBLACIÓN DEL CAUCA! La activación de un vehículo cargado con explosivos contra la Subestación de Policía de El Estrecho, en El Patía, es un acto criminal que merece todo el rechazo de Colombia. Lamento profundamente la muerte de un ciudadano inocente y las lesiones sufridas por dos mujeres, así como el dolor que este atentado causa a sus familias. A los responsables de este aberrante acto terrorista les advierto: LOS VAMOS A ENCONTRAR, LOS VAMOS A PERSEGUIR Y LOS VAMOS A CAPTURAR. He dispuesto el despliegue de todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública para identificar a los autores de este ataque y llevarlos ante la justicia. ¡QUE NO SE EQUIVOQUEN! No van a intimidar a nuestros policías, no van a doblegar a las comunidades y no van a someter al Cauca mediante el terrorismo. A quienes pretenden sembrar muerte con explosivos les responderemos con toda la capacidad del Estado y el imperio de la ley. NO HABRÁ REFUGIO NI IMPUNIDAD PARA LOS TERRORISTAS. LOS VAMOS A ENFRENTAR HASTA RECUPERAR LA TRANQUILIDAD DE NUESTRA GENTE”, escribió el presidente Abelardo de la Espriella tras el hecho.



El ataque ocurrió en este municipio rural, situado sobre la vía Panamericana, donde en las últimas tres semanas se han registrado otros dos atentados contra peajes, en los que también se emplearon vehículos cargados con explosivos. Esos ataques dejaron un total de siete personas heridas.

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En la madrugada de este miércoles otro ataque con explosivos contra un peaje en el vecino departamento del Valle del Cauca causó daños en la infraestructura, aunque no dejó víctimas. Según las primeras informaciones, dos personas que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo, aún por determinar, contra el peaje y huyeron del lugar.

En esa zona operan varios grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país. El Cauca es un departamento estratégico para el tráfico de drogas hacia la costa Pacífica y escenario de disputas territoriales entre distintas organizaciones armadas ilegales.

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REPORTERÍA DE FERNANDO ROJAS

CORRESPONSAL DE CAUCA

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE