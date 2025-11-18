En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
TRUMO HABLA DE COLOMBIA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Hasta cuándo puede cambiar su lugar de votación para elecciones presidenciales 2026 en Colombia?

¿Hasta cuándo puede cambiar su lugar de votación para elecciones presidenciales 2026 en Colombia?

La Registraduría dio a conocer hasta cuando funcionarán los puntos de inscripción ciudadanos de todo el país para hacer este trámite. Le explicamos cuáles son los horarios y cómo consultar los puntos a los que puede acercarse.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Inscripción elecciones presidenciales Colombia
Tenga en cuenta fechas, horarios y requisitos previos para hacer el procedimiento. -
Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil.

Publicidad

Publicidad

Publicidad