¿Hasta cuándo puede cambiar su lugar de votación para elecciones presidenciales 2026 en Colombia?

Con el objetivo de facilitarles a los ciudadanos colombianos el cambio de sus respectivos puestos de votación para las elecciones presidenciales y legislativas del año entrante 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha llevado a cabo una serie de estretategias a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Este tipo de acciones, que se hacen con el objetivo de otorgarles a ciertos colombianos la capacidad de cambiar el lugar al que deben acercarse para ejercer su derecho al voto el próximo año, busca principalmente ayudar a quienes han cambiado sus lugares de residencia, han retornado a Colombia permanentemente o no se encuentran aún en el censo electoral.

En el marco de esta estrategia, desde el pasado 1 de septiembre de 2025 la Registraduría habilitó alrededor de 400 puntos de inscripción en Colombia. Estas mesas se encuentran ubicadas, según lo ha informado la entidad, en diferentes puntos estratégicos de ciudades capitales o intermedias con alta afluencia de personas, tales como centros comerciales o en inmediaciones de plazas municipales. Asimismo, también se planean realizar más de 1.000 campañas móviles de inscripción de ciudadanos (CMI) distribuídas en centros educativos y otras zonas transitadas para garantizar este procedimiento ad portas de las elecciones de forma ágil y satisfactoria.



Horarios y plazo límite para cambiar lugar de votación en Colombia

El periodo establecido por la Registraduría para hacer este trámite es claro: este va desde el pasado 1 de septiembre, cuando abrieron los puntos de inscripción en todo el país, hasta el 31 de marzo de 2026, fecha máxima en la que se puede hacer el respectivo cambio. Los puntos están ubicados en zonas clave de ciudades y municipios y el horario que tienen para hacer estos ajustes es de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., acorde con el horario en particular que se establezca en cada punto. Para mayor facilidad, los interesados en hacer el cambio pueden consultar el listado de puntos de inscripción en el siguiente enlace.



Así funcionan las campañas móviles para hacer el cambio de su lugar de votación en Colombia

De la misma manera, la Registraduría contará con otras 1.000 campañas móviles que contarán con la misma misión de los puntos de inscripción. Estas, como su nombre lo indica, irán movilizándose por diferentes puntos de las ciudades o municipios en los que se encuentren ofreciendo los servicios de cambio en el lugar de votación. Los interesados también podrán consultar la programación de estas campañas y sus respectivos detalles en el siguiente link.



Inscripción de ciudadanos en puestos de votación

Otra alternativa para los interesados en este proceso consiste en acudir a ciertos puestos de votación del lugar en el que se encuentren entre el próximo jueves 27 y domingo 30 de noviembre de 2025. Acercándose a dichos lugares, cuya lista completa se encuentra en este enlace, los colombianos también podrán cambiar el punto al que podrán acercarse para las próximas elecciones nacionales. El horario para esta modalidad será de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.



Inscripción en sedes de la Registraduría o consulados en el exterior

Finalmente, las autoridades han dejado claro que desde el 8 de marzo de 2025, cada una de las sedes de la Registraduría General de la Nación en Colombia cuentan con la facultad de hacer el trámite de cambio de puestos de votación. El horario en estos lugares es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Ahora bien, para los colombianos en el exterior, el trámite puede hacerse de manera permanente en los consulados y hasta dos meses antes de la elección. "Próximamente, la Registraduría Nacional habilitará en su página web, www.registraduria.gov.co, un código QR que direccionará directamente a la aplicación donde los ciudadanos residentes en el exterior podrán actualizar su puesto de votación para las elecciones de 2026, accediendo desde un dispositivo con internet y utilizando la biometría facial como método de validación de identidad y mitigación de la suplantación", explicó la Registraduría.



El requisito infaltable para cambiar lugar de votación

El requisito único y fundamental para poder solicitar el cambio de su lugar de votación es llevar consigo la cédula de ciudadanía física o digital (directamente desde la aplicación correspondiente y no con capturas de pantalla o fotografías). El proceso es personal y no está permitido hacer la solicitud por terceros, pues los ciudadanos que pidan el cambio deberán hacer los respectivos registros biométricos establecidos por la Registraduría.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO