Temblor en Colombia en la madrugada de este 8 de enero: Paratebueno, el epicentro

Paratebueno, Cundinamarca, volvió a ser epicentro de un temblor en Colombia. En esta oportunidad, el movimiento telúrico, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, ocurrió en la madrugada de este jueves 8 de enero, específicamente a las 3:47 de la mañana. Hasta el momento, no se han registrado daños a estructuras ni víctimas tras el sismo.
La entidad señaló que el sismo ocurrido esta madrugada fue de magnitud 2,7 y presentó una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.
Usuarios de redes sociales no reportaron anomalías tras este temblor en Colombia, por lo que hay normalidad en el municipio de Paratebueno, que el pasado 8 de junio de 2025 fue noticia nacional tras el sismo de magnitud 6,4 que, incluso, se sintió en la ciudad de Bogotá y dejó daño a estructuras en Paratebueno.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-01-08, 03:47 hora local Magnitud 2.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Paratebueno - Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Sismo pic.twitter.com/BEJiN2bRXP— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 8, 2026
¿Qué hacer durante un temblor?
Durante un temblor, la prioridad de cualquier persona es proteger su vida y reducir los riesgos inmediatos. En el momento en que la tierra comienza a sacudirse, se recomienda mantener la calma y aplicar la regla básica de “agacharse, cubrirse y sujetarse”. Esto implica buscar refugio bajo una mesa resistente o escritorio, cubrir la cabeza y el cuello con los brazos y mantenerse en esa posición hasta que el movimiento cese. Si no hay muebles sólidos cerca, es preferible colocarse junto a una pared interior, lejos de ventanas, espejos, lámparas o cualquier objeto que pueda caer. Es fundamental evitar el uso de ascensores y no salir corriendo, ya que la mayoría de accidentes ocurre por caídas de objetos o por intentar desplazarse durante el sismo.
En espacios públicos, como oficinas o escuelas, cada persona debe seguir las indicaciones de brigadistas o responsables de seguridad. Si el temblor sorprende en la calle, lo más seguro es alejarse de postes, cables eléctricos, edificios altos y buscar un área abierta. En caso de estar conduciendo, se aconseja detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes o túneles, y permanecer dentro hasta que el movimiento termine.
Una vez que el temblor ha pasado, comienza la fase de evaluación y respuesta. Lo primero es verificar el estado físico propio y de quienes se encuentren cerca, prestando ayuda básica en caso de heridas leves. Posteriormente, se debe revisar el entorno inmediato para identificar riesgos como fugas de gas, incendios, cables eléctricos dañados o estructuras debilitadas. Si se detecta alguna amenaza, es necesario evacuar con precaución y reportar la situación a las autoridades. Es recomendable mantener encendido un radio portátil o utilizar el teléfono móvil solo para emergencias, con el fin de recibir información oficial y evitar la saturación de las líneas.
La persona también debe estar preparada para réplicas, que suelen ocurrir después de un sismo principal. Por ello, conviene permanecer alerta y tener a la mano un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, botiquín y documentos importantes. En caso de evacuación, se debe dirigirse a los puntos de encuentro establecidos y colaborar con la comunidad, ya que la organización colectiva facilita la atención y reduce el caos. Finalmente, es esencial conservar la calma, seguir las instrucciones de protección civil y no difundir rumores, pues la información verificada es clave para superar la emergencia de manera segura.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias