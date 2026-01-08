Temblor en Colombia en la madrugada de este 8 de enero: Paratebueno, el epicentro

Paratebueno, Cundinamarca, volvió a ser epicentro de un temblor en Colombia. En esta oportunidad, el movimiento telúrico, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, ocurrió en la madrugada de este jueves 8 de enero, específicamente a las 3:47 de la mañana. Hasta el momento, no se han registrado daños a estructuras ni víctimas tras el sismo.



La entidad señaló que el sismo ocurrido esta madrugada fue de magnitud 2,7 y presentó una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Usuarios de redes sociales no reportaron anomalías tras este temblor en Colombia, por lo que hay normalidad en el municipio de Paratebueno, que el pasado 8 de junio de 2025 fue noticia nacional tras el sismo de magnitud 6,4 que, incluso, se sintió en la ciudad de Bogotá y dejó daño a estructuras en Paratebueno.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-01-08, 03:47 hora local Magnitud 2.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Paratebueno - Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Sismo pic.twitter.com/BEJiN2bRXP — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 8, 2026

¿Qué hacer durante un temblor?

Durante un temblor, la prioridad de cualquier persona es proteger su vida y reducir los riesgos inmediatos. En el momento en que la tierra comienza a sacudirse, se recomienda mantener la calma y aplicar la regla básica de “agacharse, cubrirse y sujetarse”. Esto implica buscar refugio bajo una mesa resistente o escritorio, cubrir la cabeza y el cuello con los brazos y mantenerse en esa posición hasta que el movimiento cese. Si no hay muebles sólidos cerca, es preferible colocarse junto a una pared interior, lejos de ventanas, espejos, lámparas o cualquier objeto que pueda caer. Es fundamental evitar el uso de ascensores y no salir corriendo, ya que la mayoría de accidentes ocurre por caídas de objetos o por intentar desplazarse durante el sismo.



En espacios públicos, como oficinas o escuelas, cada persona debe seguir las indicaciones de brigadistas o responsables de seguridad. Si el temblor sorprende en la calle, lo más seguro es alejarse de postes, cables eléctricos, edificios altos y buscar un área abierta. En caso de estar conduciendo, se aconseja detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes o túneles, y permanecer dentro hasta que el movimiento termine.



Una vez que el temblor ha pasado, comienza la fase de evaluación y respuesta. Lo primero es verificar el estado físico propio y de quienes se encuentren cerca, prestando ayuda básica en caso de heridas leves. Posteriormente, se debe revisar el entorno inmediato para identificar riesgos como fugas de gas, incendios, cables eléctricos dañados o estructuras debilitadas. Si se detecta alguna amenaza, es necesario evacuar con precaución y reportar la situación a las autoridades. Es recomendable mantener encendido un radio portátil o utilizar el teléfono móvil solo para emergencias, con el fin de recibir información oficial y evitar la saturación de las líneas.

Publicidad

La persona también debe estar preparada para réplicas, que suelen ocurrir después de un sismo principal. Por ello, conviene permanecer alerta y tener a la mano un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, botiquín y documentos importantes. En caso de evacuación, se debe dirigirse a los puntos de encuentro establecidos y colaborar con la comunidad, ya que la organización colectiva facilita la atención y reduce el caos. Finalmente, es esencial conservar la calma, seguir las instrucciones de protección civil y no difundir rumores, pues la información verificada es clave para superar la emergencia de manera segura.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias