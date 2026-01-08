El caso de tortura del que fueron víctimas dos mujeres trans en Medellín en estación de Policia

En una estación de Policía de Medellín intentaron quemar vivas, con aceite caliente y fuego, a dos mujeres trans. La Fiscalía General de la Nación reveló que las víctimas habrían sido atacadas mientras dormían y los dos señalados responsables por estos terribles hechos ya fueron judicializados. Los supuestos agresores fueron identificados como Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner.



Según las investigaciones, los hechos ocurrieron la mañana del pasado 2 de enero cuando las mujeres estaban durmiendo en una de las celdas de la subestación de Policía del corregimiento de Altavista. Una de las víctimas, conocida como Cataleya, despertó en medio del dolor al sentir que sus pies se quemaban mientras dormía.

La Fiscalía señaló que las dos mujeres solicitaron que las dejaran salir de la celda, pero los señalados agresores las habrían amenazado de muerte por ser integrantes de la comunidad LGBTIQ+, les lanzaron el aceite caliente y les prendieron fuego, causándoles graves heridas en varias partes del cuerpo. Una de las afectadas recibió incapacidad de 20 días por parte de un médico.

Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner fueron imputados por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. Ninguno de los supuestos atacantes aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.



¿De dónde sacaron aceite señalados agresores de mujeres trans en Medellín?

Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de población carcelaria, habló con Noticias Caracol y explicó cómo los señalados agresores habrían conseguido el aceite caliente para quemar a las dos mujeres. “Las personas privadas de la libertad tienen parrillas artesanales donde calientan comida y fritan cosas que les llevan los familiares. Con ese aceite fue que quemaron a Cataleya”.



Por su parte, el brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, informó que “la Policía Nacional, en la subestación de Altavista, capturó a dos personas, quienes ya estaban privadas de la libertad, señaladas de agredir a otra persona al interior de estas salas de reflexión”. Agregó el general que, “de acuerdo con las indagaciones preliminares, estos sujetos participaron en una riña que derivó en la generación de una conflagración dentro de la celda, ocasionando lesiones a uno de los internos”.



Según el general, una vez ocurridos los hechos, “de manera inmediata activamos los protocolos de seguridad, logrando la evacuación de las personas privadas de la libertad que allí se encontraban, el control de la situación y el restablecimiento del orden”.

La comunidad LGBTIQ+ denunció persecuciones en su contra y recuerda el caso de Sara Millerey En Bello, quien fue torturada antes de su muerte. El 2025 cerró con 68 homicidios a personas de esta población en el país. “No podemos normalizar y pasar por alto, como lo fue el crimen de la mujer trasgénero del municipio de Bello, Sara Millerey, la cual lamentamos e instamos a las autoridades competentes a seguir estas indagaciones e investigaciones frente a estos casos. Iniciamos un año 2026 con un homicidio ya de la población LGBTIQ+ y también lamentamos (el ataque) en un centro de reclusión de la ciudad de Medellín”, manifestó Jacques León Bracamonte, defensor de derechos humanos de la población LGBTIQ+.

Aunque los supuestos agresores no aceptaron el cargo que les imputó la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías les impuso a Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras se esclarecen los hechos y se define la responsabilidad de estas personas en el ataque. Ambos se encontraban ya recluidos en la subestación de Policía de Altavista por otros delitos.

