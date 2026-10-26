Asesinan a Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno en Cúcuta y hermano de concejal en Bogotá

En horas de la noche de este lunes 26 de octubre fue asesinado Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y hermano de dos figuras políticas importantes en el contexto nacional. El atentado en su contra ocurrió en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, por la vía que de la ciudad conduce hacia el municipio de Los Patios. El hecho de violencia ocurrió específicamente en el corregimiento El Pórtico, zona rural de la capital de Norte de Santander. La zona fue acordonada por las autoridades, que adelantan los actos urgentes, como el levantamiento del cuerpo.



El año pasado, Castellanos se había retirado de sus funciones y se preparaba este año para lanzarse como candidato a la Alcaldía de Cúcuta. Es hermano del excongresista Jairo Castellanos y del actual concejal de Bogotá y exjugador de fútbol Leandro Castellanos. Nacido en Toledo, como sus otros dos hermanos, este hombre incluso hizo parte de la fuerza pública en su momento, donde llegó al rango de mayor de la Reserva Activa de la Policía Nacional.

Al parecer, Castellanos recibió un disparo cuando se desplazaba en una camioneta por la zona. Paralelamente a los actos urgentes, las autoridades desplegaron un plan candado para ubicar a los responsables materiales de este hecho.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Edison Quintero, dijo de manera preliminar que un menor iba en el mismo vehículo en el que se desplazaba Castellanos. Al parecer, el exfuncionario habría descendido de la camioneta y en ese instante ocurrió el crimen.

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#LoÚltimo | Asesinan a Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta. Esto es lo que se sabe.



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La Gobernación de Norte de Santander confirmó el hecho en sus redes sociales y lamentó lo ocurrido. "Rechazamos y condenamos el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, a quienes acompañamos en este doloroso momento. La violencia no puede seguir arrebatando vidas ni sembrando temor en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia".

La entidad ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que pueda conducir a la captura de los autores materiales e intelectuales del crimen, que es materia de investigación y objeto de rechazo. Mientras tanto, continúan las reacciones desde distintos sectores políticos que han rechazado este acto violento contra el precandidato a la administración municipal. Desde todas las orillas, congresistas, mandatarios y hasta entidades se unen a un llamado para que se haga justicia ante este acto que muchos han rechazado.

El equipo del concejal Leandro Castellanos manifestó que por el momento no dará declaraciones.

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El nombre de Miguel Castellanos se suma al de las 224 víctimas de homicidios que se han registrado en Cúcuta durante 2026 (con corte al 14 de octubre).

¿Quién era Miguel Castellanos?

Miguel Castellanos nació en el municipio de Toledo y es hermano de Jairo y Leandro Castellanos, dos figuras de la política colombiana. Miguel entró a la secretaria de Gobierno de Cúcuta con mas 21 año de experiencia acumulados en la Policía Nacional, donde llegó hasta el rango de mayor e la Reserva Activa de la institución. Profesionalmente era percibido como un experto en el Análisis e Implementación de Estrategias de Seguridad y Convivencia. Aunque fuera oriundo de Norte de Santander, su hoja de vida muestra que tuvo un rol importante en departamentos como Boyacá, Bogotá, Cundinamarca y Córdoba. Como policía, se desempeñó como comandante de estación hasta de Distrito de Policía.

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Hay que recordar que su hermano y senador, Jairo Castellanos, fue blanco de un atentado cuando se movillizaba en Arauca en febrero de 2026. En esa ocasión, murieron dos de sus escoltas. El hecho de violencia ocurrió en una vía del municipio de Tame, una zona con fuerte presencia de actores armados como el ELN.

María Paula Rodríguez Rozo

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