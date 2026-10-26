“No habrá espacio para la impunidad”: De la Espriella sobre el asesinato de exsecretario de Cúcuta

El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, generó reacciones de rechazo desde distintos sectores políticos. Tras conocerse el crimen, ocurrido la noche de este lunes en la capital de Norte de Santander, El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció y aseguró que se adelantarán las acciones necesarias para identificar y capturar a los responsables.



“¡Que lo tengan claro los criminales: en Colombia no habrá espacio para la impunidad!”, expresó De la Espriella, quien también manifestó sus condolencias a los familiares del exfuncionario. "Que Dios les conceda fortaleza en este momento de profundo dolor”.

En su pronunciamiento, señaló que dio instrucciones a la Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones necesarias para esclarecer el homicidio.

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"¡Que lo tengan claro los criminales: en Colombia no habrá espacio para la impunidad! Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia", afirmó el mandatario.



¡EL ASESINATO DE MIGUEL CASTELLANOS NO PUEDE QUEDAR IMPUNE!



Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, ocurrido esta noche en la capital de Norte de Santander.



He dado instrucciones a nuestra Policía… https://t.co/AMLxYXcj5A — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 27, 2026

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