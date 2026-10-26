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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / “No habrá espacio para la impunidad”: De la Espriella sobre el asesinato de exsecretario de Cúcuta

“No habrá espacio para la impunidad”: De la Espriella sobre el asesinato de exsecretario de Cúcuta

El presidente aseguró que dio instrucciones a la Policía Nacional para coordinar con la Fiscalía las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 26 de oct, 2026
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“No habrá espacio para la impunidad”: De la Espriella sobre el asesinato de exsecretario de Cúcuta
“No habrá espacio para la impunidad” -
Archivo

El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, generó reacciones de rechazo desde distintos sectores políticos. Tras conocerse el crimen, ocurrido la noche de este lunes en la capital de Norte de Santander, El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció y aseguró que se adelantarán las acciones necesarias para identificar y capturar a los responsables.

“¡Que lo tengan claro los criminales: en Colombia no habrá espacio para la impunidad!”, expresó De la Espriella, quien también manifestó sus condolencias a los familiares del exfuncionario. "Que Dios les conceda fortaleza en este momento de profundo dolor”.

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En su pronunciamiento, señaló que dio instrucciones a la Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones necesarias para esclarecer el homicidio.

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"¡Que lo tengan claro los criminales: en Colombia no habrá espacio para la impunidad! Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia", afirmó el mandatario.

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