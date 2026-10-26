Así fue la última presentación de Kbeto Zuleta antes del accidente: cantó con Elder Dayán

Los fanáticos del vallenato están de luto después del accidente que sufrieron el cantante Kbeto Zuleta y su agrupación musical, cuando el bus en el que viajaban cayó sobre el río Ariguaní, en la vía que conecta los departamentos del Magdalena con Cesar. Dos integrantes fallecieron tras el grave siniestro, mientras que otros quedaron lesionados.



Kbeto Zuleta, hijo del reconocido Poncho Zuleta, quedó en un estado crítico de salud, por lo que fue necesario amputarle una pierna. Al parecer, el artista continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Bosconia, Cesar. Su pronóstico es reservado. No obstante, hay reportes preliminares que indican que Kbeto sufrió traumatismos severos en sus extremidades inferiores. De hecho, estaban comprometidos sus sistemas vascular y óseo, por lo que fue necesario amputarle una pierna. La otra extremidad continúa bajo vigilancia debido a la seria afectación que sufrió. (Más detalles aquí: Revelan estado de salud de Kbeto Zuleta tras grave accidente de bus: le amputaron la pierna)

La última presentación de Kbeto Zuleta antes del accidente

El bus de Kbeto Zuleta estaba recorriendo la ruta desde Sincelejo hasta Valledupar después de una presentación del artista y su equipo. Justamente, el vehículo atravesaba la vía que conecta el municipio de El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar, cuando se desplomó puente abajo y cayó directamente sobre el afluente hídrico.

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En las historias de Instagram de Kbeto quedaron inmortalizadas las imágenes de la presentación que tuvo en Sincelejo. Varias personas compartieron los videos de la parranda vallenata que protagonizaron con Elder Dayán, actual jurado de Yo Me Llamo. En horas de la noche, la cuenta de Zuleta reposteó las publicaciones que inmortalizaron el momento previo a la tragedia que enluta al mundo vallenato.

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Con esos videos también quedaron inmortalizados el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, quienes fallecieron en el accidente. También quedó registrado en video el talento de los demás integrantes de la agrupación, quienes resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial.

María Paula Rodríguez Rozo

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