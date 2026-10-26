¿Quién era Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta asesinado en Norte de Santander?

Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, tenía más de 21 años de trayectoria en la Policía Nacional y se había desempeñado en cargos relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana. El exfuncionario fue asesinado en la noche del lunes 26 de octubre de 2026, en el corregimiento El Pórtico, zona rural de la capital de Norte de Santander.



Castellanos también era conocido por sus vínculos familiares con figuras de la política colombiana: era hermano del exsenador Jairo Castellanos y de Leandro Castellanos, concejal de Bogotá y exarquero de fútbol.



Esta es su trayectoria

De acuerdo con la Alcaldía de Cúcuta, Miguel Armando Castellanos Serrano alcanzó el grado de mayor de la Reserva Activa de la Policía Nacional. Durante más de dos décadas de servicio, desarrolló experiencia en el análisis y la implementación de estrategias de seguridad y convivencia ciudadana.

Su formación académica incluía estudios como administrador policial y una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia de Proyectos.

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A lo largo de su carrera en la institución, ocupó diferentes cargos en departamentos como Boyacá, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Arauca, Magdalena, Santander, Meta, Casanare, Guaviare y Córdoba, además de Bogotá y Cundinamarca.



Entre sus funciones estuvo el trabajo dentro del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, donde llegó a desempeñarse como comandante de estación y comandante de distrito de Policía.



Su experiencia profesional estuvo enfocada en el diagnóstico de situaciones de seguridad, la implementación de estrategias de convivencia y la coordinación de capacidades institucionales para cumplir objetivos relacionados con la seguridad ciudadana.



Fue secretario de Gobierno de Cúcuta

Castellanos llegó a la Secretaría de Gobierno de Cúcuta durante la administración del alcalde Jorge Acevedo. Desde ese cargo participó en la gestión pública de la ciudad, con experiencia previa en seguridad y convivencia.

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En febrero de 2026, el alcalde Acevedo le otorgó la Condecoración Juana Rangel de Cuéllar, un reconocimiento a su compromiso y servicio a la capital nortesantandereana.

En el mensaje divulgado con motivo de la distinción, la Alcaldía destacó su trabajo al frente de la gestión pública y agradeció su contribución a la ciudad y a sus habitantes.

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Castellanos se había retirado de sus funciones el año anterior y, según la información conocida tras su muerte, tenía previsto presentarse como candidato a la Alcaldía de Cúcuta durante 2026.

En febrero de 2026, su hermano Jairo Castellanos fue víctima de un atentado mientras se movilizaba por una vía del municipio de Tame, Arauca. En ese hecho murieron dos integrantes de su esquema de seguridad.



¿Qué se sabe de su asesinato?

El homicidio de Miguel Castellanos ocurrió en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, en la vía que comunica a la ciudad con el municipio de Los Patios, específicamente en el corregimiento El Pórtico.

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Según la información preliminar, el exfuncionario se movilizaba en una camioneta cuando habría recibido un disparo. El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Edison Quintero, indicó que un menor de edad viajaba en el mismo vehículo y que, al parecer, Castellanos habría descendido de este cuando ocurrió el ataque.

La Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.

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