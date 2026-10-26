Fatal accidente en Tenjo: cable de alta tensión cayó sobre bus en Tenjo y deja una persona muerta

Una emergencia ocurrió en la tarde de este lunes 26 de octubre en Tenjo, Cundinamarca, cuando cables de alta tensión cayeron sobre un vehículo de transporte público intermunicipal. Una persona murió y otras seis resultaron heridas después del accidente que afectó a un bus de la empresa Flota Águila. El hecho se registró aproximadamente a las 2:54 p. m. de este lunes 26 de octubre.



De acuerdo con la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, el vehículo involucrado corresponde al número interno 133, de placas TLY 227. La caída de los cables provocó que la estructura del bus quedara energizada y que varias líneas eléctricas permanecieran expuestas sobre la vía pública.

Para atender el incidente y asegurar la zona, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tenjo desplegó 13 unidades, tres ambulancias y una máquina extintora. El operativo estuvo bajo el mando del teniente Ángel Hernández, comandante operativo de esa institución. Las labores también contaron con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Cota, que dispuso de siete unidades, una máquina extintora y una ambulancia. En la atención participaron, además, integrantes de la Policía Nacional y de la Defensa Civil de Tenjo, en coordinación con los organismos de socorro.

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La presencia de cables de alta tensión sobre el vehículo y la vía obligó a mantener medidas de seguridad mientras se adelantaban las acciones para controlar el riesgo eléctrico. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Engativá, en Bogotá, para recibir atención médica especializada. Según el reporte oficial, una mujer se encuentra en estado grave. Como consecuencia del incidente, una persona falleció en el lugar de los hechos. Además, seis personas resultaron lesionadas, entre ellas un integrante del cuerpo de bomberos que participaba en la atención de la emergencia.

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Autoridades pidieron mantenerse alejados de la zona

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca expresó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida e informó que mantiene el seguimiento al estado de salud de los lesionados. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que acate las recomendaciones de seguridad y evite acercarse al lugar de la emergencia mientras los equipos técnicos de la empresa de energía realizan las labores de corte y reparación.

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Las autoridades no entregaron detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron la caída de los cables eléctricos.

María Paula Rodríguez Rozo

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