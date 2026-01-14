Hombre fallece en Santa Marta en un accidente de moto acuática frente a su familia: no sabía nadar

Lo que iba a ser un puente de descanso y en familia se convirtió en una una tragedia que hoy entristece a un hogar de Boyacá. Freddy Alexander Morales Silva, un hombre de 43 años del municipio de Chitaraque y residente en Bucaramanga, perdió la vida el pasado sábado 10 de enero en las playas de Santa Marta, frente a la mirada de sus seres queridos.



El suceso ocurrió en el sector de Bello Horizonte, una de zona concurrida la capital del Magdalena, especialmente durante la temporada alta de vacaciones. Morales había llegado a la ciudad junto a sus hijas, su hermana, sobrinos y cuñado para aprovechar el puente de Reyes. Según los reportes, el hombre decidió alquilar una moto acuática con el fin de cumplir el deseo de sus hijas, quienes querían vivir la experiencia de montar una moto acuática.



¿Cómo fue el accidente en el que perdió la vida el turista en Santa Marta?

En un principio, el hombre, en compañía de sus hijas, se colocó el chaleco salvavidas para vivir esta experiencia a pesar de que él no sabía nadar e instantes después, la actividad recreativa se volvió crítica cuando la moto acuática se volcó mar adentro. Al caer al agua, el desespero y el pánico se apoderaron de Morales, quien comenzó a tragar agua rápidamente y no logró mantenerse a flote de manera estable. Por su parte, sus hijas intentaron pedir ayuda y un conductor de otra motocicleta acuática que se percató de la emergencia acudió al lugar para socorrerlos y trasladarlos hasta la orilla. Allí, socorristas de la zona intentaron realizar maniobras de reanimación, pero los esfuerzos fueron en vano porque Morales ya no presentaba signos vitales al momento de la intervención.

La Policía Metropolitana de Santa Marta confirmó que el deceso se produjo por inmersión y señaló que el caso es materia de investigación para establecer con precisión las condiciones en las que operaba el servicio recreativo. Este evento ha generado una profunda conmoción y ha puesto nuevamente bajo la lupa la seguridad turística en las playas de la ciudad.

Este fallecimiento se suma a otros antecedentes recientes en la región. En octubre de 2025, una turista de 43 años, falleció mientras recibía clases de buceo en la zona de Laguja, cerca de las playas de Taganga en Santa Marta. La víctima, quien había viajado a la ciudad con el sueño de conocer el mar, sufrió un percance durante la práctica subacuática que le provocó la muerte por inmersión. Aunque las primeras hipótesis apuntan a una posible dificultad para nadar, la Policía y la Fiscalía adelantan investigaciones para determinar si la mujer contaba con los equipos de seguridad adecuados y el acompañamiento necesario para dicha actividad.



Recomendaciones a los turistas

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades han reiterado el llamado a los visitantes para que adopten medidas de prevención estrictas. Se recomienda no ingresar al mar bajo los efectos del alcohol, utilizar únicamente servicios de salvamento y transporte habilitados, y respetar siempre las señales de advertencia en zonas no autorizadas.



