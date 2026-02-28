Jornada de lluvias en diferentes localidades de Bogotá: así está la movilidad

Las lluvias se presentan este sábado en varias localidades de Bogotá de acuerdo con los reportes oficiales y los monitoreos en tiempo real de las autoridades distritales. El panorama incluye precipitaciones en zonas del occidente, centro y suroriente de la ciudad, lo que obliga a conductores y peatones a extremar las medidas de precaución.



Según el seguimiento realizado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, las lluvias se concentran en localidades como Engativá, Teusaquillo, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. A estas se suman reportes de precipitaciones en Fontibón, Antonio Nariño, Kennedy y Suba, por lo que se mantiene el monitoreo en los diferentes corredores viales de la ciudad.

En redes sociales, usuarios han reportado episodios de granizo en algunos sectores de la ciudad, fenómeno que, aunque de corta duración, ha generado congestiones momentáneas. Hasta el momento no se registran emergencias asociadas a estas lluvias, ni afectaciones mayores en infraestructura o viviendas, según los reportes preliminares de los organismos de gestión del riesgo.



¿Cómo esta la movilidad en la capital?

• En Bogotá, a la altura de la carrera 12D con calle 31 sur, continúa un grupo de personas sobre la vía que afecta la circulación; se mantienen desvíos para rutas zonales y alimentadoras, con servicios de TransMiZonal GH529 y DL205 impactados.

#Actualización (3:11 p.m.) También llueve entre ligero y moderado en las localidades de:

- Engativá

- Fontibón

- Rafael Uribe Uribe

- Antonio Nariño

- Kennedy



Conoce más en https://t.co/8nhlubWnpM pic.twitter.com/fxOPLZtDpT — IDIGER (@IDIGER) February 28, 2026

Tenga en cuenta las recomendaciones

La situación climática impacta principalmente la circulación vehicular en vías principales y secundarias, donde la calzada húmeda reduce la adherencia de los vehículos y aumenta el riesgo de frenadas bruscas o accidentes menores. Las autoridades recuerdan que la lluvia puede restar visibilidad y afectar la capacidad de frenado, por lo que recomiendan conducir con velocidad moderada, mantener la distancia de seguridad y encender las luces preventivas cuando sea necesario.



El llamado también se extiende a los peatones, quienes deben usar pasos seguros, evitar correr sobre superficies resbalosas y tener especial cuidado al cruzar intersecciones con alto flujo vehicular. La combinación de lluvia y granizo ocasional incrementa el riesgo de caídas, por lo que se insiste en mantener la atención al entorno y respetar las señales de tránsito.



El pronóstico del IDIGER indica que las lluvias podrían mantenerse de forma intermitente en el transcurso del día, con presencia de granizo y tormentas eléctricas por lo que el Distrito reitera el llamado a la prudencia en las vías. Mantener la calma, reducir la velocidad y estar atentos a las condiciones del entorno son acciones clave para evitar incidentes en medio de esta jornada lluviosa que afecta a múltiples localidades de Bogotá.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co