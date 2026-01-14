En vivo




Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hombre falleció tras ser embestido por un toro en medio de corraleja en Bolívar

Hombre falleció tras ser embestido por un toro en medio de corraleja en Bolívar

Un momento en el municipio de San Juan de Nepomuceno se tornó en tragedia cuando un hombre sufrió una grave corneada que le causó la muerte en un hospital del norte de Bolívar.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 14 de ene, 2026


La alegría y la emoción propias de las festividades en el Caribe colombiano se transformaron en tragedia durante las corralejas del municipio de San Juan Nepomuceno, en el norte del departamento de Bolívar. Samuel Herrera, oriundo del municipio de Calamar, falleció luego de sufrir una grave lesión en el rostro tras ser embestido por un toro durante la segunda tarde del evento.

De acuerdo con los testigos y los videos que circulan en redes sociales, el hombre habría ingresado al ruedo como parte del desarrollo de la corraleja. En un momento inesperado, el toro lo embistió, lanzándolo contra el suelo. La situación generó pánico entre los asistentes, quienes se movilizaron para auxiliarlo y retirarlo del lugar con rapidez.

Tras el incidente, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención inicial antes de ser remitido al Hospital Regional Nuestra Señora del Carmen. Allí ingresó en estado crítico y, a pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de la corneada en su rostro.

"Lamentablemente, el paciente no tuvo buena suerte en esta situación y falleció", expresó Agustín Mejía, gerente de la ESE de San Juan de Nepomuceno.

Este lamentable suceso vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de eventos taurinos y la crueldad animal, que se celebran en distintos municipios de Colombia especialmente durante las festividades tradicionales.

Una corraleja es una tradición popular colombiana, especialmente arraigada en la región Caribe, que consiste en la liberación de toros dentro de un corral o plaza de toros improvisada. Durante este tipo de espectáculos a diferencia de los eventos de origen español, los participantes ingresan al ruedo y tratan de esquivar o enfrentar a los toros de diversas formas, ya sea corriendo, esquivando los embistes o interactuando de manera directa con los animales.

Los videos que registraron el momento del incidente han circulado ampliamente en redes sociales, reflejando la magnitud de la situación y el impacto que tuvo en los asistentes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

