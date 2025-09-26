Hombre que abusó y apuñaló más de 40 veces a hijastra de 9 años en Mosquera será llevado a la cárcel

Jhon Alexander Torres Murcia, quien es señalado como el responsable de haber asesinado a una menor de 9 años en el municipio de Mosquera (Cundinamarca), recibió recientemente una medida de aseguramiento mientras se desarrolla el procedimiento judicial en su contra.

Actualmente, el sujeto se encuentra recuperándose en un centro asistencial luego de que intentara quitarse la vida posterior a haber cometido los hechos. Según reportaron las autoridades, al parecer, el hombre atacó con arma contundente a la menor en reiteradas ocasiones, lo que provocó su muerte. Inmediatamente, vecinos y demás personas intentaron acudir al punto para salvar a la menor, momento en el que el presunto responsable se empezó a herir para quitarse la vida.

Las autoridades llegaron a tiempo y lograron trasladar al presunto feminicida hacia un centro asistencial, en donde logró ser estabilizado y actualmente se recupera. Por su parte, la pequeña niña atacada continuaba con signos vitales cuando llegaron las autoridades, pero murió al poco tiempo de haber llegado a instalaciones médicas por la gravedad de las heridas. El señalado sería su padrastro, quien, tras una fuerte pelea con la madre de la niña, optó por ejercer violencia vicaria y atacar a la niña.



El secretario de seguridad de Mosquera dijo que la pequeña asesinada contaba con cerca de 40 heridas en todo su cuerpo. "Fue trasladada al hospital, allí recibió la atención médica también, pero lamentablemente falleció", dijo en su momento.



Estos son los delitos por los que deberá responder

Jhon Alexander Torres, el padrastro de 33 años de la niña de nueve años que fue asesinada en la madrugada del pasado 15 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca, recibió medida de aseguramiento por parte de las autoridades; deberá responder por los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con abuso carnal abusivo con menor de 14 años. Y es que además de haber acabado con la vida de la niña, al parecer el acusado habría abusado de la pequeña antes de acabar con su vida.

En esta cruda escena también se encontraba otra menor de edad, quien habría presenciado el macabro suceso. "Sobre las 4:40 de la mañana recibimos el llamado de auxilio por parte de la comunidad frente a un posible caso de violencia intrafamiliar. La Policía Nacional actúa de manera rápida y llega aquí a la vivienda. Haciendo uso legítimo de la fuerza ingresa bajo los llamados de auxilio, y encuentra a una menor con múltiples heridas con arma cortopunzante, y a un sujeto de treinta años", dio a conocer en su momento Diego Alberto Piza, secretario de Seguridad de Mosquera.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO