Niña de nueve años fue asesinada en medio de una riña en Mosquera: tenía más de 40 heridas

Niña de nueve años fue asesinada en medio de una riña en Mosquera: tenía más de 40 heridas

El presunto responsable sería la expareja de su madre, quien la hirió con arma cortopunzante. El sujeto se autolesionó y fue trasladado a la UCI de un centro asistencial cercano.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 15, 2025 10:10 a. m.
