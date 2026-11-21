Un nuevo ataque armado contra trabajadores de la agroindustria de la caña fue denunciado en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. De acuerdo con Asocaña, hombres armados ingresaron a una finca durante la tarde del viernes 20 de noviembre, intimidaron a los empleados que se encontraban en el lugar y quemaron un tractor utilizado para realizar labores agrícolas.



La denuncia fue realizada por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), que rechazó lo ocurrido y advirtió sobre los hechos de violencia que han afectado a los trabajadores del sector en el suroccidente del país.

Según el reporte divulgado por el gremio este sábado 21 de noviembre, los hombres armados llegaron al predio rural y amenazaron a los trabajadores antes de incendiar la maquinaria agrícola. La organización no entregó detalles sobre la identidad de los responsables ni informó sobre personas heridas durante este nuevo episodio.

#LoÚltimo | Asocaña denunció un nuevo ataque armado contra trabajadores de la agroindustria en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Esto es lo que se sabe.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/LKRiKTaIdV pic.twitter.com/tqdaajsmfV — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 21, 2026

Publicidad

Asocaña reporta 126 hechos de inseguridad contra trabajadores en 2026

El gremio advirtió que este nuevo ataque se suma a una serie de hechos violentos registrados durante 2026 contra los colaboradores de la agroindustria de la caña.



De acuerdo con las cifras entregadas por Asocaña, en lo corrido del año se ha reportado el asesinato de un trabajador, cinco empleados heridos y siete personas secuestradas. A estos casos se suman 126 hechos de inseguridad contra colaboradores del sector.



La asociación también señaló que estas situaciones afectan a las comunidades rurales y ponen en riesgo las actividades productivas de una industria de la que dependen aproximadamente 286.000 familias en el suroccidente colombiano.

Publicidad

En su pronunciamiento, Asocaña manifestó: "Rechazamos estas acciones que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, generan temor en las comunidades y amenazan la producción de alimentos". Ante el nuevo ataque, la organización hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales para que coordinen medidas que permitan reforzar la seguridad en las zonas donde se han presentado hechos de violencia.

En particular, solicitó acciones efectivas de la Fuerza Pública para garantizar la vida de los trabajadores, la seguridad de las comunidades y el derecho al trabajo en la región.

Publicidad

Asimismo, pidió que los responsables de estos hechos sean capturados y judicializados. "La agroindustria de la caña mantiene su compromiso con el desarrollo del país, pese a los desafíos económicos y de seguridad. Nuestro llamado es a lograr garantías para la vida de nuestros trabajadores y de las comunidades del campo", expresó el gremio en el comunicado.

La denuncia se conoce en medio de las preocupaciones del sector por los hechos de inseguridad que afectan las actividades de los campesinos en el Valle del Cauca y otras zonas del suroccidente colombiano.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co