Hotel Portobelo habla sobre causa de muerte de familia en San Andrés: "Evidencia inconsistencias"

Luego de que se conoció el informe de Medicina Legal sobre la extraña muerte de una familia en San Andrés, el Hotel Portobelo, donde se hospedaron Viviana Canro con su hijo y su pareja para celebrar el Día del Padre, se pronunció al respecto. De acuerdo con las autoridades, se trató de una intoxicación exógena por fosfina, que es un gas incoloro, inflamable, que explota a temperatura ambiente y que huele a ajo o a pescado podrido, de acuerdo con la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR).

El hotel indicó en un comunicado que "el químico que causó la intoxicación corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa de fumigación Livingston & Company E. U., en flagrante violación de los protocolos establecidos. La empresa contratada, en quien confiábamos por su experiencia, u reportó haber utilizado sustancias diferentes a las halladas por Medicina Legal en la necropsia, lo que evidencia inconsistencias en su actuación".

La empresa añadió que "estas gravísimas conductas constituyen, además, una violación tanto de nuestros protocolos de seguridad como de la normatividad vigente". Asimismo, lamentó "profundamente este trágico suceso" y expresó su "más sincera solidaridad y respeto a las familias de las personas afectadas, a quienes acompañamos en este difícil momento".



Así fue la muerte de familia en San Andrés

La muerte de Viviana, su hijo Kevin, de 4 años, y su pareja, Tito Nelson Martínez, se reportó el pasado 11 de julio del 2025, cuando el padre de la mujer, Orlando, golpeó a la puerta de la habitación donde se estaban quedando sin obtener respuesta. “Nos preocupamos, bajamos… golpeamos, golpeamos. Nos cansamos de golpear y no nos abrieron. Timbramos, llamamos por teléfono y nada”, relató en su momento para Noticias Caracol. Angustiado, solicitó en recepción que le prestaran las llaves. Tras insistir por varios minutos, enviaron a una empleada de aseo para abrir la puerta. “Entré y vi el hallazgo de mi hija en el piso, totalmente desnudita. Corrí, le puse una cobijita y comencé a entrar en pánico porque mi esposa venía detrás mío”.



El coronel James Totena Girón, comandante de la Policía de San Andrés, indicó el primer llamado a las autoridades se recibió hacia las 7:30 a. m. del 11 de julio. “Cuando llegan a este establecimiento de hospedaje se encuentran con esta lamentable escena donde hay dos personas adultas y un menor fallecido, ya sin signos vitales”, dijo el oficial.

Luego de este reporte, que estremeció al país, se conocieron mensajes que indicaban que la familia se había quejado de olores extraños y malestar durante su estadía en San Andrés. Mayerli, una de las hijas de Viviana que no asistió al viaje, indicó que su madre le comunicó que el niño presentaba síntomas tras arribar al hospedaje. “Mi hermanito, mi Mati de 4 años… mi mamá me dijo que ellos llegaron sobre las 10 al hotel y me contó: 'Mi Mati llegó malito, se me enfermó, está que vomita', dijo que era raro”, relató en entrevista con Noticias Caracol.

Viviana le manifestó a su hija que algo no estaba bien con el ambiente en el cuarto donde se alojaban, y que desde la primera noche había inconformidad con el lugar. “Esa noche también me dijo que sentía un olor extraño en esa habitación, pero no se sabía qué olor era (...) En un mensaje ella me dice: 'Todo ha cambiado tanto, los cuartos están sucios, no les hacen aseo'. La primera noche que llegaron dijo que estaba sucio, 'está feo, huele feo'”, dijo Mayerli.

Tras conocer los resultados de la necropsia, Orlando, padre de Viviana señaló lo siguiente en diálogo con Séptimo Día: "Ya sabemos que no fue por envenenamiento. Fue por un químico a razón de una fumigación". Se espera que continúen las investigaciones para determinar a los responsables de no alertar sobre el químico aplicado que causó la muerte.

