Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Ideam pronostica fuerte incremento de lluvias: el 3 de octubre será el día más húmedo

Ideam pronostica fuerte incremento de lluvias: el 3 de octubre será el día más húmedo

La entidad advirtió sobre una semana de lluvias en varias regiones del país, con la mayor acumulación de precipitaciones prevista para el viernes 3 de octubre.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2025
Lluvias pronosticadas por el Ideam
Según el Ideam, Bogotá tendrá días predominantemente nublados con lluvias dispersas y de baja intensidad al inicio y a mitad de semana.
Colprensa y X @IDEAMColombia

