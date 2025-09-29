En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Adiós a los trancones entre Bogotá y Soacha por financiación de nueva obra: así funcionará

Adiós a los trancones entre Bogotá y Soacha por financiación de nueva obra: así funcionará

La obra, con pasos para carros, bicicletas y peatones, ya cuenta con los recursos asegurados y promete ser una solución clave para reducir la congestión en el sur de Bogotá.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 29 de sept, 2025
Adiós a los trancones entre Bogotá y Soacha por financiación de nueva obra
Obra promete desbloquear movilidad entre Bogotá y Soacha. -
Freepik/ PIV Ingenieria

